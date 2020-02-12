



Кінець нафтової ізоляції РФ - заява у США - 12.02.2026 12:37

У США допустили можливість послаблення санкцій проти російського нафтового сектору, але лише за виконання чітких умов. Як повідомляє Fox News, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, ключовим фактором для змін може стати врегулювання війни між Росією та Україною, а також стабілізація ситуації навколо Венесуели та Ірану. Якщо ці конфлікти будуть вирішені дипломатичним шляхом, це відкриє доступ на світовий ринок значним обсягам нафти, яка нині перебуває під санкційними обмеженнями.

Бессент пояснив, що укладення мирних домовленостей може призвести до відчутного зниження цін на енергоносії. За його словами, одночасне врегулювання ситуацій у кількох ключових регіонах здатне суттєво збільшити пропозицію нафти, що автоматично вплине на вартість пального на глобальних ринках.

Водночас міністр наголосив: будь-які послаблення санкцій можливі лише після офіційного завершення конфлікту та підписання відповідних міжнародних угод. Без цього жодних змін у санкційній політиці не передбачається.

За оцінкою Бессента, потенційне повернення на ринок великих обсягів нафти могло б не лише стабілізувати ціни, а й дати сигнал інвесторам і трейдерам про зниження геополітичної напруженості. Це, у свою чергу, могло б сприяти більш передбачуваній ситуації на енергетичних ринках.

Аналітики зазначають, що подібна заява свідчить про прагматичний підхід Вашингтона до санкцій. США демонструють готовність коригувати обмеження, якщо будуть досягнуті конкретні політичні та безпекові домовленості. Такий сценарій може вплинути на глобальний баланс попиту і пропозиції нафти та змінити енергетичну політику багатьох держав.

Експерти також звертають увагу, що можливе зняття санкцій із російського нафтового сектору стало б однією з наймасштабніших трансформацій на світовому ринку енергоносіїв за останні роки. Це могло б зменшити залежність від дорожчих джерел постачання, а також допомогти стабілізувати ціни на пальне для споживачів у США, країнах Європи та Азії.

Нагадаємо, що 10 лютого світові ціни на нафту знизилися через побоювання трейдерів щодо можливих перебоїв у постачанні на тлі загострення відносин між США та Іраном. Ринки відреагували на ризики нових обмежень і геополітичної нестабільності.

Крім того, раніше повідомлялося, що імпорт російської нафти до Індії може скоротитися майже вдвічі після укладення нової торговельної угоди між Делі та Вашингтоном. Це може ще більше змінити розклад сил на світовому нафтовому ринку та вплинути на маршрути постачання енергоносіїв.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини