Втрати РФ пішли вгору м- Сирський назвав причину, чому

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, чому останнім часом втрати російських військ зросли. За його словами, одним із ключових чинників стала реформа управління в українській армії та перехід до корпусної системи. Нині триває другий етап цих змін.

Сирський зазначив, що на цьому етапі бригади поступово входять до складу відповідних корпусів. Це дає змогу командуванню корпусів безпосередньо керувати підпорядкованими підрозділами, що значно спрощує координацію та підвищує швидкість ухвалення рішень на полі бою.

Паралельно відбувається посилення корпусного складу військ і масштабування окремих напрямів, насамперед підрозділів безпілотних систем. У деяких корпусах батальйони безпілотників уже переформовують у полки, що дозволяє збільшити їхні можливості та вплив на хід бойових дій. Також у складі корпусів завершено формування артилерійських бригад, що посилює вогневу міць.

Окрему увагу приділяють технологічній складовій. Реформа передбачає активніше застосування наземних безпілотних платформ для підвозу боєприпасів, евакуації поранених і виконання логістичних завдань. Це допомагає зменшити ризики для особового складу та скоротити втрати серед військових.

У межах переходу до нової структури вже переміщено понад 36 тисяч військовослужбовців. Вони стали основою нових органів управління та частин корпусного рівня. За словами Сирського, перехід до корпусної моделі дозволив розвантажити систему управління, покращити координацію між підрозділами та підвищити ефективність планування бойових операцій.

Раніше повідомлялося, що всі корпуси вже отримали свої смуги відповідальності. Це дозволило зменшити навантаження на оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання. Нові формування поступово набувають досвіду та впевнено виконують поставлені завдання.

Генеральний штаб провів масштабну підготовку управлінь корпусів. До навчання залучали досвідчених українських військових, а також інструкторів із країн-партнерів. За даними Генштабу, новостворені корпуси вже беруть участь у бойових діях і демонструють перші позитивні результати.

У командуванні наголошують, що реформа дозволила зірвати плани російських військ щодо швидкого просування на Донеччині, Харківщині та в Запорізькій області. Крім того, реорганізація ЗСУ має створити більше боєздатних резервів, які можна буде використовувати як для оборонних, так і для наступальних операцій.

