Через кліматичні зміни на планеті можуть сформуватися нові пори року: як вчені пропонують їх називати

Глобальні кліматичні процеси дедалі помітніше впливають на повсякденне життя людей. Екстремальна спека, затяжні посухи, аномальні морози або, навпаки, надзвичайно теплі зими стають звичним явищем. На цьому тлі вчені все частіше говорять про те, що класичний поділ року на чотири сезони вже не відображає реальної картини. Географи з Йоркського університету разом із дослідниками Лондонської школи економіки запропонували переосмислити саме поняття сезонності.

Результати їхньої роботи були опубліковані в науковому виданні Progress in Environmental Geography. Автори дослідження наголошують: не йдеться про фундаментальні зміни астрономічних процесів — нахилу земної осі або припинення природних річних циклів. Однак антропогенний вплив на клімат настільки значний, що звичні сезонні ритми втрачають стабільність та передбачуваність.

На думку вчених, кліматичні зрушення змінюють не лише погодні умови, а й культурне сприйняття пір року. Те, що раніше асоціювалося з весною, влітку, восени чи взимку, все частіше не збігається з реальним досвідом людей. В одних регіонах весна настає значно раніше, в інших літо затягується на кілька місяців, а зима стає майже непомітною.

У зв'язку з цим дослідники пропонують так зване "концептуальне зрушення" - нову систему опису сезонності, яка краще відображає сучасні кліматичні реалії. У рамках цієї концепції виділяються чотири умовні типи нових пір року.

Перший тип – емерджентні сезони. Йдеться про сезонні явища, які раніше не були характерними для конкретних територій, але тепер регулярно повторюються. Це можуть бути, наприклад, періоди екстремальної спеки, тривалі посухи або нові кліматичні загрози, що виникають через зміни навколишнього середовища.

Другий тип - вимерлі пори року. Так вчені називають традиційні сезони, які або повністю зникли, або втратили свої колишні ознаки. У деяких регіонах снігова зима стала рідкістю, а осінь більше не супроводжується стійким похолоданням та листопадом.

Третій тип – аритмічні сезони. Вони характеризуються порушенням звичних термінів початку та закінчення пір року. Сезонні цикли зміщуються, стають коротшими або, навпаки, надмірно затягнутими, що ускладнює прогнозування погодних умов.

Четвертий тип - синкоповані пори року. У цьому випадку йдеться про нерегулярні коливання інтенсивності сезонів, коли, наприклад, різкі перепади температур чи опадів відбуваються всередині одного періоду, порушуючи його звичний характер.

Подібні зміни вже добре помітні у різних частинах світу. Літо в багатьох регіонах стає тривалішим і спекотнішим, зими — м'якшим і коротшим, а весна настає раніше календарних термінів. Так звані «сезони ураганів» в Атлантичному та Тихому океанах розширюються за часом, а «сезони лісових пожеж» в окремих регіонах, наприклад, у Каліфорнії, можуть тривати майже цілий рік.

Показовим прикладом вчені називають «сезони серпанку» у країнах Південно-Східної Азії. В Індонезії, Малайзії та Сінгапурі щороку повторюються періоди сильного забруднення повітря, спричиненого горінням торфовищ та лісів. Ці явища фактично перетворилися на окремий сезон із стійкими ризиками для здоров'я населення.

Виникнення таких сезонів потребує адаптації: вдосконалення систем прогнозування якості повітря, впровадження фільтрації у житлових приміщеннях, а також активної інформаційної роботи у сфері охорони здоров'я.

Автори дослідження підкреслюють, що не йдеться про відміну весни, літа, осені та зими. Нова концепція покликана розширити розуміння сезонності та враховувати соціальні, екологічні та економічні наслідки кліматичних змін. Гнучкіший підхід, на думку вчених, дозволить суспільству ефективніше реагувати на нові кліматичні умови.

Як відзначають дослідники, у міру того, як зміна клімату продовжує втручатися в природні ритми Землі, людству доведеться адаптуватися до світу, який вже не живе за звичними правилами. Осмислення нових «часів року» може стати важливим кроком на цьому шляху.

Раніше вчені вже фіксували, що традиційні сезонні цикли розмиваються через кліматичні зрушення, спричинені діяльністю людини. У різних куточках планети з'являються нові сезонні явища — від сезонів смогу до сезонів сміття, тоді як звичні природні ритми, включаючи снігові зими або періоди гніздування птахів, поступово зникають або змінюються до невпізнанності.

