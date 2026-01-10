



Могут сформироваться новые времена года: как ученые предлагают их называть - 19.01.2026 08:52

Из-за климатических изменений на планете могут сформироваться новые времена года: как ученые предлагают их называть

Глобальные климатические процессы все заметнее влияют на повседневную жизнь людей. Экстремальная жара, затяжные засухи, аномальные морозы или, наоборот, необычно теплые зимы становятся привычным явлением. На этом фоне ученые все чаще говорят о том, что классическое деление года на четыре сезона уже не отражает реальную картину. Географы из Йоркского университета совместно с исследователями Лондонской школы экономики предложили переосмыслить само понятие сезонности.

Результаты их работы были опубликованы в научном издании Progress in Environmental Geography. Авторы исследования подчеркивают: речь не идет о фундаментальных изменениях астрономических процессов — наклона земной оси или прекращения естественных годовых циклов. Однако антропогенное влияние на климат настолько значительно, что привычные сезонные ритмы теряют стабильность и предсказуемость.

По мнению ученых, климатические сдвиги меняют не только погодные условия, но и культурное восприятие времен года. То, что раньше ассоциировалось с весной, летом, осенью или зимой, все чаще не совпадает с реальным опытом людей. В одних регионах весна наступает значительно раньше, в других — лето затягивается на несколько месяцев, а зима становится почти незаметной.

В связи с этим исследователи предлагают так называемый «концептуальный сдвиг» — новую систему описания сезонности, которая лучше отражает современные климатические реалии. В рамках этой концепции выделяются четыре условных типа новых времен года.

Первый тип — эмерджентные сезоны. Речь идет о сезонных явлениях, которые ранее не были характерны для конкретных территорий, но теперь регулярно повторяются. Это могут быть, например, периоды экстремальной жары, продолжительные засухи или новые климатические угрозы, возникающие из-за изменений окружающей среды.

Второй тип — вымершие времена года. Так ученые называют традиционные сезоны, которые либо полностью исчезли, либо утратили свои прежние признаки. В некоторых регионах снежная зима стала редкостью, а осень больше не сопровождается устойчивым похолоданием и листопадом.

Третий тип — аритмичные сезоны. Они характеризуются нарушением привычных сроков начала и окончания времен года. Сезонные циклы смещаются, становятся короче или, наоборот, чрезмерно затянутыми, что затрудняет прогнозирование погодных условий.

Четвертый тип — синкопированные времена года. В этом случае речь идет о нерегулярных колебаниях интенсивности сезонов, когда, например, резкие перепады температур или осадков происходят внутри одного периода, нарушая его привычный характер.

Подобные изменения уже хорошо заметны в разных частях мира. Лето во многих регионах становится более продолжительным и жарким, зимы — мягче и короче, а весна наступает раньше календарных сроков. Так называемые «сезоны ураганов» в Атлантическом и Тихом океанах расширяются по времени, а «сезоны лесных пожаров» в отдельных регионах, например в Калифорнии, могут длиться почти круглый год.

Показательным примером ученые называют «сезоны дымки» в странах Юго-Восточной Азии. В Индонезии, Малайзии и Сингапуре ежегодно повторяются периоды сильного загрязнения воздуха, вызванного горением торфяников и лесов. Эти явления фактически превратились в отдельный сезон с устойчивыми рисками для здоровья населения.

Возникновение подобных сезонов требует адаптации: совершенствования систем прогнозирования качества воздуха, внедрения фильтрации в жилых помещениях, а также активной информационной работы в сфере здравоохранения.

Авторы исследования подчеркивают, что речь не идет об отмене весны, лета, осени и зимы. Новая концепция призвана расширить понимание сезонности и учитывать социальные, экологические и экономические последствия климатических изменений. Более гибкий подход, по мнению ученых, позволит обществу эффективнее реагировать на новые климатические условия.

Как отмечают исследователи, по мере того как изменение климата продолжает вмешиваться в естественные ритмы Земли, человечеству придется адаптироваться к миру, который уже не живет по привычным правилам. Осмысление новых «времен года» может стать важным шагом на этом пути.

Ранее ученые уже фиксировали, что традиционные сезонные циклы размываются из-за климатических сдвигов, вызванных деятельностью человека. В разных уголках планеты появляются новые сезонные явления — от «сезонов смога» до «сезонов мусора», тогда как привычные природные ритмы, включая снежные зимы или периоды гнездования птиц, постепенно исчезают или меняются до неузнаваемости.

Всі новини