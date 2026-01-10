



Укрзалізниця змінює графік руху: частину рейсів скасовано - 19.01.2026 08:51

Укрзалізниця» тимчасово змінює графік руху: частину рейсів скасовано, пасажирам радять шукати альтернативу

У Житомирській області на один день вводяться тимчасові коригування у розклад руху приміських поїздів. Зміни торкнуться окремих популярних напрямків і діятимуть у чітко визначену дату. Про заплановані обмеження пасажирів попередили заздалегідь, аби вони мали змогу скоригувати свої плани.

Інформацію про зміни оприлюднили у Telegram-каналі «Укрзалізниця: приміські поїзди», на який посилаються українські ЗМІ. Зазначається, що обмеження матимуть короткостроковий характер і не вплинуть на загальну роботу залізничного сполучення в регіоні.

Пасажирам, які користуються приміськими поїздами Житомирського напрямку, варто звернути особливу увагу на оновлений графік. У зв’язку з технічними коригуваннями руху частину рейсів буде тимчасово скасовано лише на один день. Йдеться про маршрути, що з’єднують північні населені пункти області, і які традиційно користуються попитом серед місцевих жителів.

Які рейси не курсуватимуть 19 січня

Згідно з офіційним повідомленням, у неділю, 19 січня, не вийдуть на маршрут два приміські поїзди. Тимчасово скасовуються такі рейси:

поїзд №6450, що курсує за маршрутом Коростень — Овруч;

поїзд №6453 за напрямком Овруч — Коростень.

У зазначену дату ці поїзди не здійснюватимуть перевезення пасажирів. У зв’язку з цим мешканцям та гостям регіону рекомендують заздалегідь планувати свої поїздки, враховувати зміни в розкладі та, за потреби, обирати альтернативні способи пересування — автобусне сполучення або інші доступні маршрути залізницею.

Подальша робота приміських поїздів

У «Укрзалізниці» наголошують, що зміни мають виключно тимчасовий характер. Після завершення запланованих коригувань рух приміських поїздів на Житомирському напрямку буде відновлено у звичному режимі. Пасажирів просять із розумінням поставитися до можливих незручностей, пов’язаних із скасуванням окремих рейсів.

Залізничники також зазначають, що додаткова інформація щодо можливих оновлень графіків або нових коригувань буде оприлюднюватися оперативно — у міру надходження відповідних рішень. Актуальні повідомлення про рух приміських поїздів у регіоні публікуватимуться на офіційних ресурсах «Укрзалізниці».

Інші новини залізничної галузі

Окремо в компанії нагадують, що найближчим часом «Укрзалізниця» планує запровадити динамічне ціноутворення на квитки у вагони класу СВ. Очікується, що нова модель формування вартості почне діяти вже протягом кількох тижнів. Вона стане одним із компенсаційних механізмів, спрямованих на покриття витрат, пов’язаних із реалізацією соціальної програми безкоштовних перевезень «УЗ-3000».

На тлі цих новин також повідомляється про серйозний інцидент на залізниці за кордоном. Так, у неділю, 18 січня, на півдні Іспанії сталася масштабна аварія за участю швидкісних поїздів. Унаслідок сходження з рейок двох потягів загинули люди — за попередніми даними, жертвами трагедії стали п’ятеро осіб.

Таким чином, пасажирам української залізниці радять уважно стежити за офіційними повідомленнями, особливо у період тимчасових змін у графіках руху, аби уникнути непередбачених труднощів під час подорожей.

