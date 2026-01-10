



Завтра, 11 січня, Україну очікує по-справжньому зимова погода з сильними морозами - 10.01.2026 18:42

Завтра, 11 січня, Україну очікує по-справжньому зимова погода з сильними морозами, вітром та місцями хуртовинами. Водночас синоптики заспокоюють: уже в середині місяця можливі перші ознаки послаблення холодів і поступове підвищення температури.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, найближча доба буде складною з точки зору погодних умов. Морозна повітряна маса утримуватиметься над більшістю території країни, а сильний вітер посилюватиме відчуття холоду.

Температурна ситуація по регіонах

У ніч на 11 січня стовпчики термометрів у більшості областей опустяться до -7…-14 градусів. Найхолодніше буде на півночі, де місцями прогнозують морози до -18 градусів. Натомість у східних та південно-східних регіонах температура буде значно м’якшою — від 0 до +3 градусів у нічний час.

Удень у неділю холод утримається: у центральних, західних та північних областях очікується від -5 до -12 градусів. На сході країни денна температура коливатиметься в межах 0…+5 градусів, що створить контраст із рештою території України.

Опади та погодні явища

Снігопади прогнозуються переважно у західних областях. Подекуди через поривчастий вітер можливі хуртовини та заметілі, що може ускладнити рух транспорту. У східних і південно-східних регіонах ситуація буде більш нестабільною: там очікується сніг, мокрий сніг, а місцями й дощ. Такий характер погоди зумовлений впливом південного циклону.

В інших областях істотних опадів не прогнозують, однак погодні умови залишатимуться складними через низькі температури та ожеледицю.

Вітер та ожеледиця

Вітер у більшості регіонів північного та північно-західного напрямків. На заході він буде рвучким і некомфортним, особливо під час снігопадів. На сході та північному сході країни очікуються штормові пориви швидкістю до 15–20 м/с. В інших регіонах вітер буде помірним, але холодним.

Ожеледиця збережеться на значній частині території України, зокрема на південному сході та у Дніпропетровській області. Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути максимально обережними.

Магнітні бурі

Окрім складних погодних умов, у ніч та вранці 11 січня можливе посилення геомагнітної активності. Магнітні бурі можуть негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей, особливо літніх та тих, хто має хронічні захворювання.

Погода у Києві

У столиці істотних опадів 11 січня не очікується, проте ситуацію ускладнить сильний мороз та ожеледиця. Вночі температура повітря знизиться до -16 градусів, а за умов прояснення — до -18. У денні години в Києві прогнозують -10…-12 градусів.

Коли очікувати потепління

За попередніми розрахунками синоптиків, починаючи з 15 січня морози в більшості регіонів України поступово слабшатимуть. Уже 16–17 січня вдень можливе підвищення температури до відлиги, особливо в південних та західних областях.

Водночас Наталка Діденко наголошує, що це потепління не означає завершення зими. Холодні періоди ще повертатимуться, а температурні коливання залишатимуться характерними для січня.

У свою чергу, в Українському гідрометеорологічному центрі попереджають: після снігопадів можливі нові хвилі морозів, і в окремих регіонах температура може опускатися до -23 градусів. Тож українцям варто готуватися до справжніх зимових випробувань і стежити за оновленнями прогнозів погоди.

