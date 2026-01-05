Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка? Простыми словами

- 05.01.2026 17:21

Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка? Простыми словами
Вот объяснение простыми словами, почему Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова главой Офиса Президента и увольняет Андрея Малюка, с контекстом политических и мотивов безопасности.

Зеленский сменил руководителя Офиса Президента (ОП) — вместо Андрея Ермака поставил руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, а также инициировал изменения в других ключевых силовых и административных позициях. Это не просто кадровые перестановки, а сигнал об изменении приоритетов в стратегии управления, обороне и безопасности на фоне критической ситуации в Украине.


Кто такой Кирилл Буданов

Кирилл Буданов – это генерал-лейтенант, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Он известен как:

один из ключевых соотечественников украинской разведки;

человек, координирующий разведывательные и контрразведывательные операции;

приближен к высшему военному и политическому руководству.

Назначение Буданова главой ОП означает, что Зеленский хочет закрепить роль безопасности и разведки в принятии государственных решений, а не только политических или административных.

Зачем это сделано

1) Усиление роли сохранности и обороны

В период масштабной войны с Россией вопрос безопасности — это вопрос выживания государства. Назначение разведчика на высшую административную должность в стране — это:

признание того, что вызовы безопасности являются доминантными;

переход к более эффективному сбору и использованию информации;

интеграция разведки в процесс политических решений

Это не значит, что политика не важна — просто безопасность становится в первую очередь.

2) Недоверие к предыдущей администрации


Решение освободить Андрея Ермака (или других близких ему людей) часто объясняется:

 


утратой доверия президента;

претензиями по результативности управления;

желанием изменить подходы к коммуникациям и координации власти.

Ситуация в стране напряженная, и любые изъяны в управлении могут иметь слишком серьезные последствия.

3) Сигнал партнерам и обществу

Назначив Буданова, Зеленский показывает:

что prioritizace безопасности – это не временный тренд, а стратегический курс;

готовность радикально изменять команду ради результата;

что в центре внимания – обороноспособность и информационные аспекты войны.

Это важно для международных партнеров, ожидающих от Украины конкретных шагов в военной и разведывательной областях.

4) Реакция на критику и общественный запрос

В обществе часто раздаются требования:

об эффективности в войне;

об ответственности за провалы;

об обновлении команды.

Такие назначения – часть ответа на эти запросы.

 


Что значит для будущего

Назначение Буданова главой ОП может иметь следующие последствия:

✔ Расширение роли разведки во внутренней политике
✔ Усиление координации решений безопасности и обороны
✔ Смена работы с партнерами (странами НАТО и союзниками)
✔ Ускорение реформ в сфере обороны и спецслужб

Но это тоже вызывает вопрос:

не будет ли разведка слишком «политизированной»?

как сбалансировать гражданское и управление безопасности?

будут ли воспринимать эти изменения общество как необходимые или как «перекос» в сторону силовых институтов?

Зеленский не просто заменил людей, а сменил приоритеты власти.

Во время войны безопасность и разведка становятся центром принятия решений, и назначение Буданова — шаг в сторону усиления оборонной стратегии, ускорения информационных процессов и сигнал партнерам о серьезности намерений Украины в отражении агрессии.

Увольнение Малюка и других — это часть обновления команды, которая должна отразить реалии войны и ожидания общества по эффективности власти. 

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

