Морози до -18, хуртовини й сильний вітер: якою буде погода в Україні та коли прийде потепління

Найближчими днями Україна перебуватиме під впливом холодної та вітряної повітряної маси. У багатьох регіонах прогнозуються значні морози, сніг, ожеледиця та поривчастий вітер. Водночас синоптики заспокоюють: уже в середині січня погодні умови поступово зміняться на м’якші.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

Температурні контрасти: північ замерзає, схід тепліший

У ніч на 11 січня температура повітря в більшості областей коливатиметься в межах -7…-14 градусів. Найхолодніше буде на півночі країни, де місцями стовпчики термометрів опустяться до -14…-18 градусів.

Натомість у східних та південно-східних регіонах збережеться значно м’якша погода — від 0 до +3 градусів, що створює помітний температурний контраст між різними частинами країни.

Вдень у неділю, 11 січня, більшість регіонів залишатимуться в зоні морозів: -5…-12 градусів. У східних областях повітря прогріється до 0…+5 градусів, що для січня виглядає досить тепло.

Опади та хуртовини: де чекати снігу, а де дощу

Опади розподілятимуться нерівномірно. У західних областях прогнозується сніг, місцями з хуртовинами через поривчастий вітер. На сході та південному сході можливі мокрий сніг і дощ, адже саме ці території потраплять під вплив чергового південного циклону.

У центральних і північних регіонах істотних опадів синоптики не прогнозують, однак складні погодні умови збережуться через низькі температури та ожеледицю.

Сильний вітер і небезпечні пориви

Вітер переважатиме північного та північно-західного напрямків. У західних областях він буде особливо рвучким і некомфортним, у поєднанні зі снігом можливі справжні зимові хуртовини.

На сході та північному сході очікуються штормові пориви вітру до 15–20 м/с, що може ускладнити пересування та роботу транспорту. В інших регіонах вітер буде помірним, однак відчуття холоду посилюватиметься.

Ожеледиця та геомагнітна активність

На дорогах і тротуарах збережеться ожеледиця, особливо у південно-східних областях та на Дніпропетровщині. Водіям і пішоходам радять бути максимально обережними.

Крім того, в нічні та ранкові години 11 січня можливе посилення магнітних бур, що може позначитися на самопочутті метеозалежних людей.

Погода в Києві

У столиці 11 січня опадів не прогнозують, проте мороз буде відчутним. Вночі температура знизиться до -16 градусів, а при проясненнях можливе похолодання до -18 градусів. Удень повітря прогріється лише до -10…-12 градусів. Ожеледиця на дорогах збережеться.

Коли чекати потепління

За попередніми прогнозами, після 15 січня морози почнуть поступово слабшати. Уже 16–17 січня у денні години в багатьох регіонах можливе підвищення температури до нульових значень і навіть відлиги.

Втім, Наталка Діденко наголошує: це не означає завершення зими. Холодні періоди ще повертатимуться.

В Українському гідрометеорологічному центрі також попереджають, що після снігопадів у деяких регіонах можливе різке зниження температури до -23 градусів, тому зима ще продемонструє свій характер.

