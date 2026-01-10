Що таке лагом

Лагом — це шведське поняття та життєва філософія, яке означає «в міру», «достатньо», «не надто багато і не надто мало».

Це не про відмову і не про аскезу, а про баланс, розумну достатність та внутрішній комфорт.

Походження слова

Вважається, що слово lagom походить від давньоскандинавського виразу laget om - по колу, на всіх порівну. Вікінги передавали ріг із напоєм так, щоб кожному дісталося рівно стільки, скільки потрібно — ні більше, ні менше.

Що означає лагом у житті

Лагом - це принцип, який можна застосовувати до всього:

У роботі

Працювати ефективно, але без вигоряння

Не гнатися за постійними переробками

Цінувати особистий час так само, як результат

У грошах

Витрачати усвідомлено

Купувати те, що справді потрібно

Не жити ні в дефіциті, ні в показній розкоші

У побуті

Затишок без захаращення

Мінімалізм, але не холодний

Речі служать життю, а не навпаки

В емоціях

Чи не придушувати почуття, але і не жити в крайностях

Вміти вчасно зупинитися

Чути свої потреби

Лагом це не…

❌ не лінь
❌ не бідність
❌ не «жити на мінімалках»

Це свідомий вибір:

«Мені достатньо. І мені добре».

Чому лагом став популярним

У світі постійної гонки лагою став відповіддю на:

хронічний стрес

вигоряння

культ успіху за будь-яку ціну

Він вчить жити стійко, не руйнуючи себе заради «більше, вище, швидше».

Лагом - це вміння жити так, щоб ресурсів, енергії та радості вистачало надовго.

 

