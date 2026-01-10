Що таке лагом- 10.01.2026 16:19
Лагом — це шведське поняття та життєва філософія, яке означає «в міру», «достатньо», «не надто багато і не надто мало».
Це не про відмову і не про аскезу, а про баланс, розумну достатність та внутрішній комфорт.
Походження слова
Вважається, що слово lagom походить від давньоскандинавського виразу laget om - по колу, на всіх порівну. Вікінги передавали ріг із напоєм так, щоб кожному дісталося рівно стільки, скільки потрібно — ні більше, ні менше.
Що означає лагом у житті
Лагом - це принцип, який можна застосовувати до всього:
У роботі
Працювати ефективно, але без вигоряння
Не гнатися за постійними переробками
Цінувати особистий час так само, як результат
У грошах
Витрачати усвідомлено
Купувати те, що справді потрібно
Не жити ні в дефіциті, ні в показній розкоші
У побуті
Затишок без захаращення
Мінімалізм, але не холодний
Речі служать життю, а не навпаки
В емоціях
Чи не придушувати почуття, але і не жити в крайностях
Вміти вчасно зупинитися
Чути свої потреби
Лагом це не…
❌ не лінь
❌ не бідність
❌ не «жити на мінімалках»
Це свідомий вибір:
«Мені достатньо. І мені добре».
Чому лагом став популярним
У світі постійної гонки лагою став відповіддю на:
хронічний стрес
вигоряння
культ успіху за будь-яку ціну
Він вчить жити стійко, не руйнуючи себе заради «більше, вище, швидше».
Лагом - це вміння жити так, щоб ресурсів, енергії та радості вистачало надовго.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 10.01.2026 16:24
- 10.01.2026 16:13
- 10.01.2026 16:12
- 10.01.2026 15:15
- 10.01.2026 13:08
- 10.01.2026 12:42
- 09.01.2026 11:54
- 07.01.2026 10:35
- 05.01.2026 17:21
- 05.01.2026 15:36