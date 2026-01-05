Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка? Простими словами

- 10.01.2026 16:13
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка? Простими словами

Ось пояснення простими словами, чому Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова головою Офісу Президента та звільняє Андрія Малюка, з контекстом політичних і безпекових мотивів.

Зеленський змінив керівника Офісу Президента (ОП) — замість Андрія Єрмака поставив керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, а також ініціював зміни в інших ключових силових і адміністративних позиціях. Це — не просто кадрові перестановки, а сигнал про зміну пріоритетів у стратегії управління, обороні і безпеці на тлі критичної ситуації в Україні.

Хто такий Кирило Буданов

Кирило Буданов — це генерал-лейтенант, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Він відомий як:

один з ключових співздоровців української розвідки;

людина, яка координує розвідувальні та контррозвідувальні операції;

наближений до найвищого військового та політичного керівництва.

Призначення Буданова головою ОП означає, що Зеленський хоче закріпити роль безпеки та розвідки у прийнятті державних рішень, а не лише політичних чи адміністративних.

 Навіщо це зроблено
 1) Посилення ролі безпеки й оборони

У час масштабної війни із Росією питання безпеки — це питання виживання держави. Призначення розвідника на найвищу адміністративну посаду в країні — це:

визнання того, що безпекові виклики є домінантними;

перехід до ефективнішого збирання та використання інформації;

інтеграція розвідки в процес політичних рішень.

Це не означає, що політика не важлива — просто безпека стає першою чергою.

2) Недовіра до попередньої адміністрації

Рішення звільнити Андрія Єрмака (чи інших близьких до нього людей) часто пояснюється:

 

втратою довіри президента;

претензіями щодо результативності управління;

бажанням змінити підходи до комунікацій та координації влади.

Ситуація в країні напружена, і будь-які вади в управлінні можуть мати надто серйозні наслідки.

3) Сигнал партнерам і суспільству

Призначивши Буданова, Зеленський демонструє:

що prioritизація безпеки — це не тимчасовий тренд, а стратегічний курс;

готовність радикально змінювати команду заради результату;

що в центрі уваги — обороноздатність та інформаційні аспекти війни.

Це важливо для міжнародних партнерів, які очікують від України конкретних кроків у військовій і розвідувальній сферах.

4) Реакція на критику та суспільний запит

В суспільстві часто лунають вимоги:

про ефективність у війні;

про відповідальність за провали;

про оновлення команди.

Такі призначення — частина відповіді на ці запити.

 

 Що означає для майбутнього

Призначення Буданова головою ОП може мати такі наслідки:

✔ Розширення ролі розвідки у внутрішній політиці
✔ Посилення координації безпекових і оборонних рішень
✔ Зміна роботи з партнерами (країнами НАТО та союзниками)
✔ Прискорення реформ у сфері оборони й спецслужб

 

Але це також викликає питання:

чи не буде розвідка занадто «політизованою»?

як збалансувати цивільне і безпекове управління?

чи сприйматимуть ці зміни суспільство як необхідні чи як «перекіс» у бік силових інституцій?

Зеленський не просто замінив людей, а змінив пріоритети влади.

У час війни безпека та розвідка стають центром ухвалення рішень, і призначення Буданова — це крок у бік посилення оборонної стратегії, прискорення інформаційних процесів та сигнал партнерам про серйозність намірів України у відсічі агресії.

Звільнення Малюка та інших — це частина оновлення команди, яке має відобразити реалії війни та очікування суспільства щодо ефективності влади.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

