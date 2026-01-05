Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка? Простими словами- 10.01.2026 16:13
Ось пояснення простими словами, чому Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова головою Офісу Президента та звільняє Андрія Малюка, з контекстом політичних і безпекових мотивів.
Зеленський змінив керівника Офісу Президента (ОП) — замість Андрія Єрмака поставив керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, а також ініціював зміни в інших ключових силових і адміністративних позиціях. Це — не просто кадрові перестановки, а сигнал про зміну пріоритетів у стратегії управління, обороні і безпеці на тлі критичної ситуації в Україні.
Хто такий Кирило Буданов
Кирило Буданов — це генерал-лейтенант, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).
Він відомий як:
один з ключових співздоровців української розвідки;
людина, яка координує розвідувальні та контррозвідувальні операції;
наближений до найвищого військового та політичного керівництва.
Призначення Буданова головою ОП означає, що Зеленський хоче закріпити роль безпеки та розвідки у прийнятті державних рішень, а не лише політичних чи адміністративних.
Навіщо це зроблено
1) Посилення ролі безпеки й оборони
У час масштабної війни із Росією питання безпеки — це питання виживання держави. Призначення розвідника на найвищу адміністративну посаду в країні — це:
визнання того, що безпекові виклики є домінантними;
перехід до ефективнішого збирання та використання інформації;
інтеграція розвідки в процес політичних рішень.
Це не означає, що політика не важлива — просто безпека стає першою чергою.
2) Недовіра до попередньої адміністрації
Рішення звільнити Андрія Єрмака (чи інших близьких до нього людей) часто пояснюється:
втратою довіри президента;
претензіями щодо результативності управління;
бажанням змінити підходи до комунікацій та координації влади.
Ситуація в країні напружена, і будь-які вади в управлінні можуть мати надто серйозні наслідки.
3) Сигнал партнерам і суспільству
Призначивши Буданова, Зеленський демонструє:
що prioritизація безпеки — це не тимчасовий тренд, а стратегічний курс;
готовність радикально змінювати команду заради результату;
що в центрі уваги — обороноздатність та інформаційні аспекти війни.
Це важливо для міжнародних партнерів, які очікують від України конкретних кроків у військовій і розвідувальній сферах.
4) Реакція на критику та суспільний запит
В суспільстві часто лунають вимоги:
про ефективність у війні;
про відповідальність за провали;
про оновлення команди.
Такі призначення — частина відповіді на ці запити.
Що означає для майбутнього
Призначення Буданова головою ОП може мати такі наслідки:
✔ Розширення ролі розвідки у внутрішній політиці
✔ Посилення координації безпекових і оборонних рішень
✔ Зміна роботи з партнерами (країнами НАТО та союзниками)
✔ Прискорення реформ у сфері оборони й спецслужб
Але це також викликає питання:
чи не буде розвідка занадто «політизованою»?
як збалансувати цивільне і безпекове управління?
чи сприйматимуть ці зміни суспільство як необхідні чи як «перекіс» у бік силових інституцій?
Зеленський не просто замінив людей, а змінив пріоритети влади.
У час війни безпека та розвідка стають центром ухвалення рішень, і призначення Буданова — це крок у бік посилення оборонної стратегії, прискорення інформаційних процесів та сигнал партнерам про серйозність намірів України у відсічі агресії.
Звільнення Малюка та інших — це частина оновлення команди, яке має відобразити реалії війни та очікування суспільства щодо ефективності влади.
