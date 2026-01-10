



Что такое лагом - 10.01.2026 16:12

Лагом — это шведское понятие и жизненная философия, которое означает «в меру», «достаточно», «не слишком много и не слишком мало».

Это не про отказ и не про аскезу, а про баланс, разумную достаточность и внутренний комфорт.

Происхождение слова

Считается, что слово lagom происходит от древнескандинавского выражения «laget om» — «по кругу, на всех поровну». Викинги передавали рог с напитком так, чтобы каждому досталось ровно столько, сколько нужно — ни больше, ни меньше.

Что означает лагом в жизни

Лагом — это принцип, который можно применять ко всему:

В работе

Работать эффективно, но без выгорания

Не гнаться за постоянными переработками

Ценить личное время так же, как результат

В деньгах

Тратить осознанно

Покупать то, что действительно нужно

Не жить ни в дефиците, ни в показной роскоши

В быту

Уют без захламления

Минимализм, но не холодный

Вещи служат жизни, а не наоборот

В эмоциях

Не подавлять чувства, но и не жить в крайностях

Уметь вовремя остановиться

Слышать свои потребности

Лагом — это не…

❌ не лень

❌ не бедность

❌ не «жить на минималках»

Это осознанный выбор:

«Мне достаточно. И мне хорошо».

Почему лагом стал популярным

В мире постоянной гонки лагом стал ответом на:

хронический стресс

выгорание

культ успеха любой ценой

Он учит жить устойчиво, не разрушая себя ради «больше, выше, быстрее».

Лагом — это умение жить так, чтобы ресурсов, энергии и радости хватало надолго.

