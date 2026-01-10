Что такое лагом- 10.01.2026 16:12
Лагом — это шведское понятие и жизненная философия, которое означает «в меру», «достаточно», «не слишком много и не слишком мало».
Это не про отказ и не про аскезу, а про баланс, разумную достаточность и внутренний комфорт.
Происхождение слова
Считается, что слово lagom происходит от древнескандинавского выражения «laget om» — «по кругу, на всех поровну». Викинги передавали рог с напитком так, чтобы каждому досталось ровно столько, сколько нужно — ни больше, ни меньше.
Что означает лагом в жизни
Лагом — это принцип, который можно применять ко всему:
В работе
Работать эффективно, но без выгорания
Не гнаться за постоянными переработками
Ценить личное время так же, как результат
В деньгах
Тратить осознанно
Покупать то, что действительно нужно
Не жить ни в дефиците, ни в показной роскоши
В быту
Уют без захламления
Минимализм, но не холодный
Вещи служат жизни, а не наоборот
В эмоциях
Не подавлять чувства, но и не жить в крайностях
Уметь вовремя остановиться
Слышать свои потребности
Лагом — это не…
❌ не лень
❌ не бедность
❌ не «жить на минималках»
Это осознанный выбор:
«Мне достаточно. И мне хорошо».
Почему лагом стал популярным
В мире постоянной гонки лагом стал ответом на:
хронический стресс
выгорание
культ успеха любой ценой
Он учит жить устойчиво, не разрушая себя ради «больше, выше, быстрее».
Лагом — это умение жить так, чтобы ресурсов, энергии и радости хватало надолго.
