Хто має змогу — тимчасово залиште Київ»: звернення Віталія Кличка

У столиці зберігається складна ситуація з енергозабезпеченням і теплопостачанням. Починаючи з 9 січня, у тисячах житлових будинків Києва відсутнє тепло, а також фіксуються масштабні відключення електроенергії. У зв’язку з цим міська влада закликає мешканців, які мають таку можливість, на певний час виїхати за межі міста — туди, де є альтернативні джерела світла та обігріву.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму офіційному Telegram-каналі.

Ситуація у місті

За словами мера, всі комунальні та аварійні служби столиці працюють у режимі надзвичайної ситуації. Водночас він наголосив, що погодні умови найближчими днями залишатимуться складними, що додатково ускладнює відновлення стабільної роботи інфраструктури.

«Звертаюся до мешканців Києва: якщо у вас є можливість тимчасово виїхати за місто, де є автономні джерела електроживлення та тепла, будь ласка, зробіть це», — зазначив Кличко.

Станом на зараз майже половина багатоквартирних будинків столиці — близько шести тисяч — залишаються без теплопостачання. Причина — серйозні пошкодження об’єктів критичної інфраструктури внаслідок ворожої атаки. Окрім цього, у різних районах міста спостерігаються перебої з водопостачанням.

Робота комунальних служб

Міський голова повідомив, що першочергово комунальники забезпечили теплом соціально важливі об’єкти. Зокрема, лікарні, пологові будинки та інші медичні установи були підключені до мобільних котелень. Паралельно фахівці міських служб разом з енергетиками безперервно працюють над відновленням електро- та теплопостачання у житлових будинках киян.

Водночас Кличко визнав, що нічна комбінована атака стала однією з найболючіших для критичної інфраструктури столиці за останній час. Руйнування виявилися масштабними, а відновлення потребує часу та значних ресурсів.

Масована атака 9 січня

Нагадаємо, у ніч на 9 січня російські війська здійснили потужний комбінований удар по Києву та Київській області. Атака відбувалася із застосуванням десятків ударних безпілотників, балістичних ракет та крилатих ракет типу «Калібр». За інформацією Повітряних сил, дрони й ракети атакували столицю з кількох напрямків одночасно.

Внаслідок обстрілу у Києві постраждали 25 людей, ще четверо загинули. Значних пошкоджень зазнали об’єкти житлової та цивільної інфраструктури.

Масштаб руйнувань

Наслідки комбінованого удару зафіксували одразу в кількох районах міста: Дарницькому, Дніпровському, Деснянському, Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Святошинському. Загалом у столиці пошкоджено 19 багатоповерхових житлових будинків.

Під обстріл також потрапила будівля посольства Катару. Крім того, зазнали ушкоджень дитячий садок, трамвайне депо, тепловоз, приватні автомобілі, супермаркет та автозаправна станція.

Відключення світла у Києві та області

Наразі у столиці близько 417 тисяч родин тимчасово залишаються без електропостачання. Відключення торкнулися частини мешканців Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Голосіївського районів.

Складною залишається ситуація і в Київській області. Через негоду та наслідки російських атак без світла перебувають близько 370 тисяч родин. Найбільш критичне становище зафіксоване у Бориспільському та Броварському районах.

Міська та обласна влада закликають громадян зберігати спокій, слідкувати за офіційними повідомленнями та, за можливості, раціонально використовувати електроенергію. Аварійні та відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі.

