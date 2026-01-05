



У суботу вранці, 10 січня, у Києві зафіксували масштабні перебої в роботі ключових міських систем. Через аварійні відключення електроенергії у столиці було зупинено водопостачання, теплопостачання, а також рух електричного громадського транспорту.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, пояснивши, що ситуація пов’язана з екстреними рішеннями в енергосистемі країни.

Причини зупинки комунікацій

У КМДА зазначили, що за розпорядженням НЕК «Укренерго» в Києві запроваджено аварійні відключення електроенергії. Через нестачу живлення виникли перебої в роботі критичної інфраструктури міста.

«У зв’язку з аварійним відключенням електроенергії тимчасово припинено роботу систем водо- та теплопостачання, а також електротранспорту», — повідомили у міській адміністрації.

Наразі фахівці-енергетики проводять відновлювальні та стабілізаційні роботи, щоб якомога швидше повернути місто до нормального режиму функціонування.

Ситуація з громадським транспортом

Як поінформували у «Київпастрансі», через нестабільну роботу енергосистеми електротранспорт тимчасово зупинився як на лівому, так і на правому березі столиці. Для мінімізації незручностей для мешканців міста було ухвалено рішення про запуск дублюючих автобусних маршрутів.

Зокрема, у зв’язку з відсутністю напруги тимчасово припинив роботу Борщагівський швидкісний трамвай. Уже організовано альтернативне автобусне сполучення за маршрутом 3т «вул. Старовокзальна — Кільцева дорога», яке має забезпечити транспортне сполучення для пасажирів цього напрямку.

Оновлена інформація станом на 12:30

У Міністерстві енергетики повідомили, що станом на середину дня в Києві та Київській області вдалося частково стабілізувати ситуацію з електропостачанням. У більшості районів поступово повертаються до планових графіків відключень.

Водночас на лівобережжі Київської області, зокрема у Бориспільському та Броварському районах, ще продовжують діяти екстрені відключення світла. Решта територій регіону поетапно переходить до контрольованого режиму електроспоживання.

У відомстві подякували енергетикам за цілодобову роботу та звернулися до громадян із проханням зберігати спокій і орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення.

Наслідки нічної атаки 9 січня

Причиною складної ситуації в енергосистемі стала масована атака російських військ у ніч на 9 січня. Київ і Київську область атакували десятки ударних дронів, а також балістичні й крилаті ракети типу «Калібр». За даними Повітряних сил, удари здійснювалися одразу з кількох напрямків.

Унаслідок обстрілів у столиці було пошкоджено 19 багатоповерхових житлових будинків, під удар також потрапила будівля посольства Катару. Відомо про 25 постраждалих мирних мешканців і чотирьох загиблих.

Після нічної атаки та через перевантаження електромереж у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. У КМДА пояснили, що злив води з систем опалення під час морозів є стандартною технічною процедурою, яка дозволяє уникнути серйозних пошкоджень обладнання.

Позиція міської влади

Міський голова Віталій Кличко звернувся до киян із закликом, за можливості, тимчасово виїхати за межі міста — туди, де є альтернативні джерела тепла та електроживлення. Це, за його словами, дозволить зменшити навантаження на столичну інфраструктуру в критичний період.

Станом на ранок 10 січня повідомлялося, що теплопостачання вже вдалося відновити приблизно у 4 тисячах житлових будинків Києва. Водночас аварійно-відновлювальні роботи тривають, і міська влада обіцяє оперативно інформувати мешканців про подальші зміни.

