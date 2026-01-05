Україна скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян Орєшніком

Київ ініціює екстрені засідання Радбезу ООН і Ради Україна—НАТО після удару РФ ракетою «Орєшнік»

Україна звертається до міжнародної спільноти з вимогою негайної реакції на чергову ескалацію з боку Росії. Після застосування балістичної ракети «Орєшнік» по території Львівської області Київ розпочав процедури скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН, а також консультацій у форматі Ради Україна—НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши: світ не має права ігнорувати відвертий терор проти цивільного населення.

Реакція України та міжнародний вимір

За словами очільника МЗС, використання балістичного озброєння по мирних регіонах є прямим і грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. Саме тому Україна наполягає на негайному розгляді ситуації на найвищому рівні — у Радбезі ООН, який несе відповідальність за підтримання глобальної безпеки. Паралельно Київ ініціює засідання Ради Україна—НАТО, щоб узгодити подальші кроки із союзниками.

«Російська Федерація вдалася до застосування балістичної ракети “Орєшнік” по Львівській області. Ми вимагаємо скликання Ради Безпеки ООН і Ради Україна—НАТО. Подібні дії не можуть залишатися без відповіді», — підкреслив Сибіга.

Масштаб атак і позиція Кремля

Нічні удари зачепили одразу кілька регіонів. Під обстрілами опинилися Львів і Київ, а раніше цього тижня російські війська масовано атакували Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг. Українська сторона зазначає, що така географія ударів свідчить про свідомий курс Кремля на ескалацію та відмову від будь-яких дипломатичних ініціатив.

У Москві водночас офіційно підтвердили застосування балістичної ракети по Львову. Російська пропаганда намагається виправдати удар, поширюючи неправдиві твердження про нібито «атаку на резиденцію» Володимира Путіна. Київ рішуче відкидає ці заяви, називаючи їх фейковими та такими, що покликані відвернути увагу від реальних злочинів проти українських міст і мирних мешканців.

Чіткі вимоги Києва

Україна очікує від міжнародних партнерів не лише заяв, а й конкретних рішень. Серед ключових вимог, озвучених МЗС:

Посилення протиповітряної оборони — передача додаткових сучасних систем і засобів перехоплення, здатних знищувати балістичні цілі.

Розширення санкційного тиску — запровадження нових жорстких обмежень проти російського військово-промислового комплексу та ланцюгів постачання.

Міжнародна ізоляція агресора — публічне й однозначне засудження використання експериментального та балістичного озброєння проти цивільного населення.

У МЗС наголошують: безкарність лише заохочує подальші злочини, тому реакція світу має бути швидкою і принциповою.

Контекст подій

Нагадаємо, у ніч на 9 січня Росія здійснила комбіновану атаку по низці українських регіонів. Підтверджено застосування балістичної ракети по Львівській області. Після цього в РФ намагалися виправдати атаку вигаданими приводами, що, на думку української сторони, є частиною інформаційної війни.

Київ наполягає: нинішня ситуація — це тест для міжнародної системи безпеки. Від того, наскільки рішучою буде відповідь світової спільноти, залежить не лише безпека України, а й дотримання міжнародного права загалом.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

