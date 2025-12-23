



ФОП не сплав військовий збір - який штраф? - 05.01.2026 15:36

Штрафи, штрафні санкції для ФОП за порушення сплати військового збору

У 2025 році фізичні особи-підприємці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі сплачувати військовий збір. Порушення цих вимог — як повна несплата, так і часткова або несвоєчасна оплата — тягнуть за собою фінансову відповідальність. Розміри штрафів і порядок їх нарахування визначені Податковим кодексом України та залежать від групи єдиного податку, на якій перебуває підприємець.

Відповідальність за несплату військового збору застосовується до ФОП усіх груп, однак механізм штрафних санкцій для них відрізняється.

Яка відповідальність передбачена Податковим кодексом

Податкове законодавство встановлює два основні види фінансових санкцій за порушення строків або порядку сплати військового збору:

штраф;

пеня, яка нараховується за кожен день прострочення.

Нарахування пені здійснюється відповідно до вимог статті 129 Податкового кодексу України та застосовується додатково до штрафних санкцій.

Штрафи для ФОП 1, 2 та 4 груп

Для підприємців, які перебувають на 1, 2 або 4 групі єдиного податку, передбачена фіксована відповідальність за несплату або неповну сплату військового збору.

У разі виявлення порушення накладається штраф у розмірі 50% ставки військового збору. Станом на 1 січня 2025 року ця сума становить 400 гривень.

Варто зазначити, що розмір штрафу не залежить від строку прострочення — санкція застосовується незалежно від того, скільки часу минуло з моменту виникнення заборгованості.

Відповідальність для ФОП 3 групи

Для підприємців третьої групи діє інший підхід до визначення штрафних санкцій. У цьому випадку відповідальність є диференційованою та залежить від тривалості прострочення сплати військового збору.

Податковий кодекс передбачає такі розміри штрафів:

якщо заборгованість існує до 30 календарних днів — штраф становить 5% від суми несплаченого військового збору;

якщо строк прострочення перевищує 30 календарних днів — штраф збільшується до 10% від суми податкового боргу.

Таким чином, чим довше підприємець не виконує свої податкові зобов’язання, тим більшим буде фінансове навантаження.

Пеня за прострочення сплати

Окрім штрафу, ФОП зобов’язаний сплатити пеню за кожен день прострочення платежу. Пеня розраховується відповідно до норм статті 129 Податкового кодексу України та нараховується на суму податкового боргу.

Пеня починає обчислюватися з першого робочого дня, наступного за граничною датою сплати військового збору, і продовжує нараховуватися до моменту повного погашення заборгованості.

Чому важливо сплачувати військовий збір вчасно

Несвоєчасна або неповна сплата військового збору призводить не лише до фінансових втрат у вигляді штрафів і пені, а й може стати підставою для додаткових перевірок з боку податкових органів. У разі системних порушень підприємець ризикує зіткнутися з ускладненнями у веденні господарської діяльності.

Саме тому ФОП варто уважно контролювати строки сплати військового збору, коректність нарахувань та своєчасно виконувати податкові зобов’язання, аби уникнути зайвих витрат і юридичних ризиків.

