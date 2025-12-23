



У Львові виникли проблеми з електропостачанням: без світла опинилися лікарні та зупинився електротранспорт

У Львові в нічний час сталася критична ситуація з електропостачанням: частина медичних закладів міста залишилася без електроенергії, а робота всього комунального електротранспорту була повністю зупинена. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами мера, відключення почалися вночі та торкнулися об’єктів, які раніше вважалися критично важливими для життєдіяльності міста. Йдеться, зокрема, про лікарні та міський електротранспорт — трамваї й тролейбуси.

Очільник міста пояснив, що причиною таких відключень стало рішення уряду змінити підхід до визначення статусу критичності підприємств і установ. У результаті цього перегляду медичні заклади та електротранспорт були включені до загальних груп графіків погодинних відключень електроенергії.

«Фактично виходить, що апарати штучної вентиляції легень, трамваї та тролейбуси тепер повинні працювати за графіками відключень. Це виглядає абсурдно і небезпечно», — наголосив Андрій Садовий.

Мер підкреслив, що не розуміє логіки рішення, за яким лікарні та міський транспорт прирівняли до звичайних споживачів електроенергії. За його словами, з цієї ночі Львів був змушений функціонувати за новими правилами, що створило значні труднощі як для мешканців міста, так і для служб екстреного реагування.

Садовий також повідомив, що зранку розпочав термінові переговори з представниками Кабінету міністрів, аби якнайшвидше врегулювати ситуацію. Паралельно у Львові почали екстрено опрацьовувати альтернативні варіанти забезпечення роботи електротранспорту на найбільш завантажених маршрутах.

Оновлення ситуації

Станом на 10:35 Андрій Садовий поінформував, що після особистих переговорів із прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, виконувачем обов’язків міністра енергетики та міністром охорони здоров’я ситуацію вдалося частково стабілізувати.

За його словами, електропостачання на частині об’єктів критичної інфраструктури у Львові було відновлено. Міська влада та уряд досягли спільного розуміння проблеми і домовилися про подальші кроки для недопущення подібних ситуацій у майбутньому.

«Наразі подачу електроенергії на низку об’єктів критичної інфраструктури відновлено. Є розуміння ситуації як на рівні міста, так і на рівні держави», — зазначив міський голова.

Загальна ситуація з електропостачанням в Україні

Нагадаємо, раніше компанія «Укренерго» попереджала, що у середу, 7 січня, графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуться на всій території України. Обмеження стосуються як побутових споживачів, так і промислових підприємств.

Водночас у Славутичі тривають роботи з відновлення енергооб’єктів, пошкоджених унаслідок російських атак. Там більшість домогосподарств уже частково забезпечені електроенергією, а графіки відключень наразі не застосовуються.

Раніше голова «Укренерго» Віталій Зайченко також застеріг, що у разі тривалих морозів до -10°C ситуація в енергосистемі може ускладнитися. Через різке зростання споживання електроенергії можливе посилення відключень, оскільки резервних потужностей для покриття навантаження може не вистачати.

