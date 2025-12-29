На Буковині згоріло 5 тисяч курей

- 29.12.2025 13:16
На Буковині згоріло 5 тисяч курей

Масштабна пожежа на Буковині: у вогні згоріла птахоферма, загинули тисячі курей

У Чернівецькій області в ніч на 28 грудня сталася масштабна пожежа, яка призвела до повного знищення птахоферми та масової загибелі свійської птиці. Трагедія сталася в одному з населених пунктів Буковини — селі Замостя.

Про надзвичайну подію повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. За інформацією рятувальників, сигнал про пожежу надійшов на екстрену лінію 101 глибокої ночі. Про займання повідомив власник господарства, який і виявив вогонь.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум’я вже охопило значну частину будівлі, призначеної для утримання свійської птиці. Через пізнє виявлення загорання вогонь швидко поширився, що значно ускладнило процес гасіння.

До ліквідації пожежі було залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди. Загалом у гасінні брали участь 31 рятувальник та 7 одиниць спеціальної техніки від ДСНС, а також 6 вогнеборців і 5 одиниць техніки від місцевих пожежно-рятувальних формувань. Спільними зусиллями пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати.

Площа, на якій поширився вогонь, склала близько 975 квадратних метрів. Полум’я знищило перекриття та дах будівлі, внаслідок чого споруда фактично вигоріла вщент і зазнала критичних пошкоджень.

Найбільш трагічним наслідком пожежі стала масова загибель свійської птиці. За попередніми даними, у вогні загинуло близько 5 тисяч курей, які перебували всередині пташника на момент загоряння. Через інтенсивність пожежі та задимлення врятувати поголів’я не вдалося.

На щастя, серед людей постраждалих немає. Загиблих чи травмованих осіб внаслідок пожежі не зафіксовано.

Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі. Також проводиться оцінка матеріальних збитків, завданих власнику господарства. Остаточні висновки будуть оприлюднені після завершення відповідних експертиз і перевірок.

Рятувальники вкотре закликають власників господарських об’єктів дотримуватися правил пожежної безпеки, регулярно перевіряти електромережі та обладнання, а також не ігнорувати перші ознаки можливого займання, адже своєчасне реагування може врятувати не лише майно, а й життя.

Платинова Буковина, Чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Графік відключення світла 1 січня
- 01.01.2026 10:56
Макрон у новорічному зверненні заявив про нові зобов’язання Європи щодо України Президент Франції Еммануель Макрон у своєму новорічному
- 01.01.2026 10:53
На Буковині жорстоко побили ексмера Кіцманя: чоловік у лікарні після операції У Чернівецькій області стався резонансний інцидент
- 01.01.2026 10:13
Новая модель войны РФ в 2025 году В 2025 году российская армия смогла ускорить темпы наступления на территории Украины
- 30.12.2025 11:11
Нова модель війни РФ у 2025 році У 2025 році російська армія змогла прискорити темпи наступу
- 30.12.2025 11:10
Нова тактика РФ у 2025 році: як Росія прискорила наступ У 2025 році російська армія змогла підвищити темпи просування на фронті,
- 30.12.2025 11:05
Як не купити зайве перед Новим роком. Покроковий план Грудень — час не лише підбиття підсумків, а й передноворічного
- 29.12.2025 10:52
5 помилок при завивці волосся, які зіпсують святкову зачіску Незважаючи на всю різноманітність трендових зачісок та укладок, найпопулярнішим вибором
- 23.12.2025 12:35
Фільми, які подарують новорічний настрій
- 23.12.2025 11:12
Знакомство с Факерами - про что фильм? Коротко суть Фильм «Знакомство с Факерами» — это наглядное пособие о том
- 23.12.2025 10:48

Всі новини