



На Буковині згоріло 5 тисяч курей - 29.12.2025 13:16

Масштабна пожежа на Буковині: у вогні згоріла птахоферма, загинули тисячі курей

У Чернівецькій області в ніч на 28 грудня сталася масштабна пожежа, яка призвела до повного знищення птахоферми та масової загибелі свійської птиці. Трагедія сталася в одному з населених пунктів Буковини — селі Замостя.

Про надзвичайну подію повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області. За інформацією рятувальників, сигнал про пожежу надійшов на екстрену лінію 101 глибокої ночі. Про займання повідомив власник господарства, який і виявив вогонь.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум’я вже охопило значну частину будівлі, призначеної для утримання свійської птиці. Через пізнє виявлення загорання вогонь швидко поширився, що значно ускладнило процес гасіння.

До ліквідації пожежі було залучено підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди. Загалом у гасінні брали участь 31 рятувальник та 7 одиниць спеціальної техніки від ДСНС, а також 6 вогнеборців і 5 одиниць техніки від місцевих пожежно-рятувальних формувань. Спільними зусиллями пожежу вдалося локалізувати та повністю ліквідувати.

Площа, на якій поширився вогонь, склала близько 975 квадратних метрів. Полум’я знищило перекриття та дах будівлі, внаслідок чого споруда фактично вигоріла вщент і зазнала критичних пошкоджень.

Найбільш трагічним наслідком пожежі стала масова загибель свійської птиці. За попередніми даними, у вогні загинуло близько 5 тисяч курей, які перебували всередині пташника на момент загоряння. Через інтенсивність пожежі та задимлення врятувати поголів’я не вдалося.

На щастя, серед людей постраждалих немає. Загиблих чи травмованих осіб внаслідок пожежі не зафіксовано.

Наразі фахівці встановлюють точну причину виникнення пожежі. Також проводиться оцінка матеріальних збитків, завданих власнику господарства. Остаточні висновки будуть оприлюднені після завершення відповідних експертиз і перевірок.

Рятувальники вкотре закликають власників господарських об’єктів дотримуватися правил пожежної безпеки, регулярно перевіряти електромережі та обладнання, а також не ігнорувати перші ознаки можливого займання, адже своєчасне реагування може врятувати не лише майно, а й життя.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини