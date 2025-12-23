На Буковині жорстоко побили ексмера Кіцманя: чоловік у лікарні після операції

У Чернівецькій області стався резонансний інцидент — у Кіцмані напали на колишнього міського голову Сергія Булегу. За словами потерпілого, його побили просто біля магазину, після чого він втратив свідомість і був госпіталізований.

Як повідомив сам Булега у коментарі місцевим журналістам, напад він розцінює як навмисний тиск, пов’язаний із його наміром поновитися на посаді міського голови. За його словами, подія має ознаки політичної розправи.

Ексмер стверджує, що до інциденту причетний Василь Антонюк — син керівниці одного з управлінь міської ради Ірини Антонюк. За словами потерпілого, батьки нападника були присутні на місці події та перешкоджали йому залишити територію на автомобілі. Двері машини силоміць відчинили, чоловіка витягли назовні, а під час словесного конфлікту він отримав кілька ударів у обличчя.

Після нападу Сергій Булега знепритомнів і був доставлений до медичного закладу, де наразі проходить стаціонарне лікування. Він заявляє, що перед побиттям йому прямо погрожували, заявляючи, що він «не повернеться на посаду», а також лунали слова про можливу фізичну розправу.

Медики оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості. У нього діагностували перелом носа, струс головного мозку та проблеми із зором. Напередодні чоловіку провели оперативне втручання.

Сергій Булега вже звернувся із заявою до правоохоронних органів та наполягає на тому, що інцидент має політичне підґрунтя.

Нагадаємо, нещодавно депутати Кіцманської міської ради вдруге висловили недовіру Сергію Булезі. Наразі колишній міський голова оскаржує це рішення у судовому порядку.

