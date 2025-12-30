



Новая модель войны РФ в 2025 году - 30.12.2025 11:11

Новая модель войны РФ в 2025 году: что показал анализ ISW

В 2025 году российская армия смогла ускорить темпы наступления на территории Украины, применив изменившуюся тактику ведения боевых действий и технологические новации. Об этом говорится в свежем аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что ключевую роль сыграла не столько численность сил, сколько переход к новой оперативной модели. Она объединяет длительную воздушную блокаду, активное использование беспилотников, проникновение малых групп и постоянное давление на логистику ВСУ.

По подсчетам ISW, в 2025 году российские войска смогли захватить более 4800 квадратных километров украинской территории, а также вернули около 470 кв. км в Курской области. В целом эти продвижения составляют менее 1% площади Украины, однако достигнуты они были при значительно более высокой скорости, чем годом ранее.

Для сравнения, в 2024 году среднесуточный темп наступления РФ составил около 9,8 кв. км, тогда как в 2025 году этот показатель вырос до более чем 13 кв. км в день. В то же время, динамика была неравномерной: после замедления осенью российские войска резко активизировались в ноябре, а в конце года темпы снова снизились.

Несмотря на локальные успехи, потери РФ остаются очень высокими. По данным Генштаба ВСУ, только за 2025 год российская армия потеряла более 416 тысяч военных, что в среднем равняется десяткам погибших на каждый квадратный километр захваченной территории.

Отдельное внимание аналитики уделяют массовому применению дронов. Весной 2025 г. РФ начала системно использовать беспилотники для блокирования украинских путей поставки. В дальнейшем были задействованы элитные операторы дронов, в том числе из центра Рубикон, что позволило масштабировать успехи по всей линии фронта.

Также Россия существенно нарастила производство волоконно-оптических FPV-дронов, менее уязвимых к радиоэлектронной борьбе. Если в начале года их дальность составляла несколько километров, то летом она выросла до десятков, а к концу года — до 50–60 км. Применение так называемых дронов-носителей дополнительно расширило возможности ударов в тылу.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце декабря отмечал, что концентрация таких беспилотников стала одним из факторов потери Северска. Особенно эффективны они оказались в лесистой местности, где классические радиоуправляемые дроны работают хуже.

Тактический подход РФ также претерпел изменения. Во второй половине 2025 года российское командование отказалось от массовых пехотных атак и перешло к действиям малыми группами с проникновением в тыл, имитацией контроля территорий и информационными заявлениями об успехах, которые не всегда соответствовали реальности.

Что касается стратегических целей, России не удалось реализовать ключевые планы. Намерение полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до осени 2025 года, а также создать полноценные «буферные зоны» на севере Украины осталось нереализованным.

Основные усилия РФ были сосредоточены на Покровске, западной части Донбасса и направлении Днепропетровской области. Хотя русские войска частично зашли в Покровск, полный контроль над городом они так и не установили.

Попытки прорывов в Доброполье, Купянске, Сумщине и Харьковщине также не принесли Кремлю ожидаемого результата. Украинские силы смогли отразить значительную часть территорий и стабилизировать ситуацию в ряде направлений.

Таким образом анализ ISW свидетельствует: в 2025 году Россия адаптировала тактику и технологии, что позволило ей действовать быстрее, но ценой колоссальных потерь и без достижения стратегических целей.

Автор: Политический обозреватель портала Платиновая Буковина Андрей Коваль

