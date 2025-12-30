



Нова модель війни РФ у 2025 році - 30.12.2025 11:10

Нова модель війни РФ у 2025 році: що показав аналіз ISW

У 2025 році російська армія змогла прискорити темпи наступу на території України, застосувавши змінену тактику ведення бойових дій та технологічні новації. Про це йдеться у свіжому аналітичному огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що ключову роль відіграла не стільки чисельність сил, скільки перехід до нової оперативної моделі. Вона поєднує тривалу повітряну блокаду, активне використання безпілотників, проникнення малих груп та постійний тиск на логістику ЗСУ.

За підрахунками ISW, упродовж 2025 року російські війська змогли захопити понад 4800 квадратних кілометрів української території, а також повернули близько 470 кв. км у Курській області. Загалом ці просування становлять менш як 1% площі України, однак досягнуті вони були за значно вищої швидкості, ніж роком раніше.

Для порівняння, у 2024 році середньодобовий темп наступу РФ становив близько 9,8 кв. км, тоді як у 2025 році цей показник зріс до понад 13 кв. км на добу. Водночас динаміка була нерівномірною: після уповільнення восени російські війська різко активізувалися в листопаді, а наприкінці року темпи знову знизилися.

Попри локальні успіхи, втрати РФ залишаються надзвичайно високими. За даними Генштабу ЗСУ, лише за 2025 рік російська армія втратила понад 416 тисяч військових, що в середньому дорівнює десяткам загиблих на кожен квадратний кілометр захопленої території.

Окрему увагу аналітики приділяють масовому застосуванню дронів. Навесні 2025 року РФ почала системно використовувати безпілотники для блокування українських шляхів постачання. У подальшому були задіяні елітні оператори дронів, зокрема з центру «Рубікон», що дало змогу масштабувати успіхи по всій лінії фронту.

Також Росія суттєво наростила виробництво волоконно-оптичних FPV-дронів, менш вразливих до засобів радіоелектронної боротьби. Якщо на початку року їхня дальність становила кілька кілометрів, то влітку вона зросла до десятків, а наприкінці року — до 50–60 км. Застосування так званих дронів-носіїв додатково розширило можливості ударів у тилу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці грудня зазначав, що концентрація таких безпілотників стала одним із чинників втрати Сіверська. Особливо ефективними вони виявилися у лісистій місцевості, де класичні радіокеровані дрони працюють гірше.

Тактичний підхід РФ також зазнав змін. У другій половині 2025 року російське командування відмовилося від масових піхотних атак і перейшло до дій малими групами з проникненням у тил, імітацією контролю територій та інформаційними заявами про «успіхи», які не завжди відповідали реальності.

Щодо стратегічних цілей, то Росії не вдалося реалізувати ключові плани. Намір повністю окупувати Донецьку й Луганську області до осені 2025 року, а також створити повноцінні «буферні зони» на півночі України залишився нереалізованим.

Основні зусилля РФ були зосереджені на Покровську, західній частині Донеччини та напрямку Дніпропетровської області. Хоча російські війська частково зайшли в Покровськ, повного контролю над містом вони так і не встановили.

Спроби проривів у районі Добропілля, Куп’янська, Сумщини та Харківщини також не принесли Кремлю очікуваного результату. Українські сили змогли відбити значну частину територій і стабілізувати ситуацію на низці напрямків.

Таким чином, аналіз ISW свідчить: у 2025 році Росія адаптувала тактику й технології, що дозволило їй діяти швидше, але ціною колосальних втрат і без досягнення стратегічних цілей.

Автор: Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

