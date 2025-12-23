



Нова тактика РФ у 2025 році: як Росія прискорила наступ і чому це не принесло стратегічного прориву — аналіз ISW

У 2025 році російська армія змогла підвищити темпи просування на фронті, застосувавши оновлену тактичну та оперативну модель ведення бойових дій. Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що зростання швидкості наступу стало можливим не через масову перевагу в живій силі, а завдяки комбінації технологічних рішень, зміні тактики атак і активному використанню безпілотників.

Територіальні здобутки та втрати

За підрахунками ISW, протягом 2025 року російські війська захопили близько 4 831 км² території України, а також повернули приблизно 473 км² у Курській області, які раніше контролювали Сили оборони України. Загалом російські просування склали лише близько 0,8% території України, що свідчить про обмежений стратегічний ефект.

Для порівняння, у 2024 році окупанти змогли захопити приблизно 3 604 км², тобто темпи дійсно зросли, але не стали переломними.

Ціна просування: втрати особового складу

Дані Генерального штабу ЗСУ вказують, що втрати російської армії у 2025 році перевищили 416 тисяч осіб. У середньому це становить приблизно 78 військових на кожен квадратний кілометр захопленої території, що демонструє надзвичайно високу ціну навіть незначних успіхів.

Середній темп наступу РФ у 2025 році становив 13,24 км² на добу, що перевищує показник 2024 року (9,87 км²). Водночас динаміка була нерівномірною: після сповільнення у жовтні до 8,8 км², у листопаді росіяни зафіксували пік у майже 21 км² на день, а в грудні темпи знову знизилися.

Ключова зміна: нова оперативна модель

ISW зазначає, що Росія перейшла до тривалої кампанії повітряного та дронового тиску, поєднаної з тактикою:

блокування українських наземних маршрутів;

проникнення малих груп у тил;

масованих атак невеликими підрозділами замість лобових штурмів.

Цей підхід дозволив росіянам досягти локальних успіхів на напрямках Покровська, Олександрівки та Гуляйполя восени 2025 року.

Роль дронів та технологій

Особливу роль відіграли безпілотники, які РФ почала системно використовувати для переривання українських логістичних шляхів ще навесні 2025 року. У квітні–травні російське командування залучило елітні підрозділи операторів БПЛА з центру «Рубікон», що суттєво посилило їхні можливості на всій лінії фронту.

Росія також:

наростила виробництво волоконно-оптичних дронів, стійких до РЕБ;

збільшила їхню дальність з 7 км до 20 км, а згодом — до 50–60 км;

запровадила так звані дрони-носії, які дозволяють FPV-дронам завдавати ударів глибоко в тилу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наприкінці грудня зазначив, що саме концентрація таких дронів на напрямку Сіверська стала одним із чинників втрати міста.

Тактичні маніпуляції та обмежений ефект

Влітку 2025 року російські війська відійшли від виснажливих піхотних атак і перейшли до тактики проникнення та символічного “зайняття” позицій, включно з підняттям прапорів для створення ілюзії контролю. Це дозволило швидше звітувати про «успіхи», але не дало сталого утримання територій.

Стратегічні цілі, яких Росія не досягла

Попри заявлені плани, Росія не змогла повністю окупувати Донецьку й Луганську області до вересня 2025 року та не створила повноцінну «буферну зону» на півночі України.

Наступи на Покровськ, Куп’янськ, Костянтинівку, а також спроби прориву в Сумській і Харківській областях дали лише часткові результати. Українські сили змогли відбити значні ділянки, зокрема більшу частину Куп’янська наприкінці року.

Висновок ISW

Аналітики ISW дійшли висновку, що оновлена тактика дозволила Росії діяти швидше, але не забезпечила стратегічної переваги. Високі втрати, обмежені територіальні здобутки та неспроможність реалізувати ключові оперативні цілі свідчать про те, що навіть технологічні адаптації не змінюють загального балансу війни.

