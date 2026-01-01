



Графік відключення світла 1 січня - 01.01.2026 10:56

Графіки відключень електроенергії на сьогодні: актуальна ситуація в усіх регіонах України

У четвер, 1 січня, на всій території України продовжують діяти погодинні графіки відключення електроенергії. Тимчасові обмеження запроваджені у всіх областях через складний стан енергосистеми, спричинений попередніми масованими атаками Росії на об’єкти генерації та передачі електроенергії.

Енергетики наголошують: відключення є вимушеним кроком для збереження стабільності системи та уникнення масштабних аварій.

Ситуація в енергосистемі: позиція «Укренерго»

У компанії «Укренерго» повідомили, що сьогодні в усіх регіонах країни застосовуються графіки погодинних відключень для населення, а також обмеження потужності для промислових споживачів.

Такі заходи запроваджені через пошкодження енергооб’єктів унаслідок ракетно-дронових ударів, які значно зменшили можливості генерації та передачі електроенергії.

В «Укренерго» підкреслюють, що ситуація може змінюватися протягом дня залежно від навантаження на мережу, рівня споживання та аварійних чинників. Актуальну інформацію щодо часу й тривалості відключень рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго, ДТЕК та постачальників електроенергії.

Графіки відключень електроенергії у Києві

У столиці сьогодні діє розширений графік погодинних відключень, розподілений за чергами. Обмеження охоплюють як нічні, так і денні та вечірні години.

Черга 1.1 — без світла з 00:00 до 03:00, з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00

Черга 1.2 — з 00:00 до 03:00, з 12:00 до 16:30 та з 20:00 до 24:00

Черга 2.1 — з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00

Черга 2.2 — з 09:30 до 13:30 та з 20:00 до 24:00

Черга 3.1 — з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00

Черга 3.2 — з 02:30 до 06:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00

Черга 4.1 — з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 17:00 та з 23:30 до 24:00

Черга 4.2 — з 06:00 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00

Черга 5.1 — з 06:00 до 10:00 та з 16:30 до 20:30

Черга 5.2 — з 08:00 до 13:00 та з 16:30 до 20:30

Черга 6.1 — з 08:00 до 12:00 та з 16:30 до 20:30

Черга 6.2 — з 16:30 до 22:00

Мешканці Києва можуть дізнатися, до якої черги належить їхня адреса, через сервіси YASNO, ДТЕК Київські електромережі, а також у мобільних застосунках постачальників.

Відключення світла в Київській області

У Київській області також діють погодинні графіки обмеження електропостачання. Час відключень може відрізнятися залежно від району, населеного пункту та навантаження на мережу.

Жителям регіону рекомендують перевіряти актуальні графіки за допомогою онлайн-ресурсів обленерго, де достатньо ввести свою адресу або номер особового рахунку.

Що важливо знати споживачам

Енергетики радять:

заздалегідь заряджати мобільні пристрої та павербанки;

економно споживати електроенергію в періоди, коли світло є;

не вмикати одночасно потужні електроприлади;

стежити за оновленнями офіційних джерел, оскільки графіки можуть коригуватися.

В «Укренерго» наголошують: усі обмеження є тимчасовими та спрямовані на стабілізацію енергосистеми в умовах воєнного стану.

