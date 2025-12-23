



Макрон у новорічному зверненні заявив про нові зобов’язання Європи щодо України

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму новорічному зверненні до громадян приділив значну увагу ситуації навколо України, підкресливши чітку відповідальність Європи за її безпеку. Французький лідер наголосив, що підтримка України має поєднуватися з посиленням власних оборонних спроможностей європейських держав.

Про це Макрон заявив у телевізійному виступі 31 грудня, звертаючись до французів напередодні нового року. За його словами, повномасштабна агресія Росії проти України залишається ключовим чинником нестабільності на європейському континенті та триває з надзвичайною інтенсивністю вже майже чотири роки.

Президент Франції зазначив, що світ дедалі частіше стикається з поверненням імперських підходів у міжнародній політиці, а також із підривом усталеного світового порядку. У цих умовах, за словами Макрона, країни Європи змушені переглядати власні уявлення про безпеку та відповідальність за захист демократичних цінностей.

Французький лідер підкреслив, що збереження суверенітету, свобод і незалежності європейських держав є безумовним пріоритетом. Саме тому, на його думку, Європа повинна прискорити створення власної системи оборони, яка дозволить ефективно реагувати на сучасні загрози. Макрон зазначив, що цей процес уже розпочався, а у 2026 році він отримає новий потужний імпульс.

Окрему увагу у зверненні президент Франції приділив майбутнім міжнародним зустрічам. Зокрема, він анонсував проведення з 6 січня у Парижі зустрічі європейських країн та союзників. За словами Макрона, під час цих переговорів планується взяти конкретні зобов’язання щодо подальшої підтримки України, а також напрацювати кроки для досягнення справедливого і довготривалого миру в Європі.

Макрон також наголосив, що Франція зберігає внутрішню стійкість завдяки ефективній роботі державних інституцій, професійній публічній службі та сильним збройним силам. Він підкреслив, що французька армія є однією з найбоєздатніших у Європі та відіграє важливу роль у гарантуванні безпеки як самої Франції, так і її партнерів.

У своєму виступі президент окреслив і ключові побажання на новий рік, серед яких — єдність, сила та незалежність. За його словами, лише згуртованість суспільства та держав дозволяє успішно протистояти зовнішнім викликам і долати найскладніші кризи.

Крім того, Еммануель Макрон запевнив, що виконуватиме свої президентські повноваження до завершення мандата у 2027 році. Він пообіцяв докласти максимум зусиль, аби майбутні президентські вибори у Франції відбулися прозоро та без будь-якого іноземного втручання. Нинішнє звернення стало для Макрона дев’ятим новорічним виступом на посаді глави держави та передостаннім у його президентській каденції.

Раніше французький президент також заявляв про наявність прогресу в питанні надання Україні гарантій безпеки. За його словами, вже у січні на засіданні так званої «коаліції рішучих» планується визначити внесок кожної країни у систему цих гарантій.

Водночас Макрон підтвердив запуск у Франції масштабної оборонної програми, яка передбачає модернізацію військово-морських сил, зокрема будівництво авіаносця нового покоління. Попри бюджетні труднощі та відкладені переговори щодо державних витрат, французький лідер наголосив, що цей проєкт має стратегічне значення не лише для обороноздатності країни, а й для підтримки національної економіки.

Платинова Буковина, Чернівці

