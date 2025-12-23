



Як не купити зайве перед Новим роком. Покроковий план - 29.12.2025 10:52

Як не купити зайве перед Новим роком. Покроковий план

Грудень — час не лише підбиття підсумків, а й передноворічного шопінгу. Напередодні свят як ніколи хочеться порадувати себе покупками — та й Новий рік начебто прийнято зустрічати в чомусь новому. Але в цей період великий ризик купити те, що вам зовсім не потрібно: різноманітність пропозицій, спеціальних новорічних колекцій і вигідних знижок здатна будь-кому закрутити голову і позбавити пильності навіть найвідповідальнішого споживача. Як уникнути необдуманих витрат, про які ви потім шкодуватимете? Все просто: потрібно дотримуватись нашого покрокового плану. Ось кілька лайфхаків, які не дозволять вам придбати зайве перед Новим роком.

Остерігайтесь знижок

Знаємо, цей заклик звучить кумедно. Може навіть абсурдно. Навіщо остерігатися зниження цін — це ж вигідно? Але не нам вам розповідати, що розпродаж може притупляти пильність і штовхати на необдумані покупки. Напевно у вас на самих верхніх полицях шафи вже припадають пилом речі, куплені через червоні цінники і жодного разу не одягнені. Перед Новим роком рітейлери та бренди відчайдушно привертатимуть вашу увагу різними спецпропозиціями, знижками, подарунками за покупку та акціями на кшталт «два за ціною одного». Намагайтеся підходити до цього з тверезим розумом, оцінюючи, наскільки вам справді потрібна та чи інша річ. Можливо, виявиться, що ви хочете купити її просто через передноворічний кураж.... і новорічні колекції

Ще одна спокуса, якій складно протистояти, — спеціальні новорічні колекції, які виходять наприкінці року майже у всіх великих брендів. Купити собі щось із них часом хочеться навіть не тому, що ці речі такі вже й хороші. Іноді це просто страх упустити щось із лімітованої колекції. Іноді виробники відверто користуються нашим FOMO, яке штовхає нас на необдумані покупки речей, які будуть у продажу тільки тут та зараз. Тож просто запитайте себе: чи мені дійсно подобається ця річ, чи це просто ефект новорічної колекції? Все одразу стане на місця.

Порахуйте, скільки разів ви одягнете куплене

Універсальний спосіб оцінити розумність покупки - метод cost per wear або ціни за один вихід. Щоб її розрахувати, потрібно розділити вартість речі на кількість виходів у ній. Відповідно, що більше виходів, то нижча ціна за кожен. Тому, перш ніж купити щось, розумно було б хоча б приблизно прикинути, як часто ви це носитимете. І навряд чи чергова сукня в паєтках стане річчю, яка дістається з шафи частіше двох-трьох разів на рік. Отже, вигідною покупкою воно не стане, навіть якщо коштує не дуже дорого.

Подумайте про поєднання

У момент покупки тієї чи іншої нової речі варто задуматися не тільки про те, скільки разів ви її одягнете, але і з чим ви її поєднуватимете. Адже якщо у вашому гардеробі не знайдеться ідеальної комбінації, швидше за все, ви вирішите придбати ще одну річ. Тому перед шопінгом слід ще раз уважно проаналізувати свій гардероб, а також підготувати референси святкового образу. Це допоможе зрозуміти, що вам справді потрібно.

Утримайтеся від новорічної символіки

Якщо ту саму сукню в паєтках ви, можливо, ще одягнете пару разів на весілля до друзів або чийсь день народження, то забавний новорічний светр з оленями точно буде припадати пилом у вашому гардеробі до наступного року. У всієї новорічної атрибутики є один серйозний мінус: вона актуальна рівно раз на рік. Після свят вона втрачає всякий сенс. Так що подумайте, чи так вам все це потрібно.

Анна Горбань

Всі новини