



Фільми, які подарують новорічний настрій - 23.12.2025 11:12

Довгоочікуваний сезон свят настав: про це нагадують прикрашені до Нового року вулиці, сезонні розпродажі та вбрані ялинки. Якщо ви вже покаталися на ковзанах, закупилися подарунками, а святкового настрою так і не з'явилося, спробуйте шукати його в кіно. Зібрали 5 фільмів, які легко створять новорічну атмосферу.

«Любіть Куперів» (2015)

Різдвяна комедія про найголовніше — сім'ю, кохання та людей. Історія крутиться довкола родини Куперів, які не бачилися цілий рік і хочуть за традицією відсвяткувати Різдво разом. Але ідеального сімейного свята їм не виходить: все через нещирі стосунки між членами сім'ї. Різдвяна комедія у класиці жанру з голлівудським акторським складом.

Класична різдвяна кінострічка із двохтисячних. Зворушлива історія про героя, який живе багатим, але самотнім життям, але одного разу, не без допомоги Санти, все змінюється. Він раптом втрачає всі свої гроші, але знаходить сім'ю. Головну роль у фільмі грає Ніколас Кейдж. І «Сім'янин» — чудовий вибір, щоб відчути новорічну атмосферу та розслабитись.

«Знайомство з Факерами»: коли знайомство з батьками перетворюється на квест на виживання

Фільм "Знайомство з Факерами" - це наочний посібник про те, чому фразу "поїдемо познайомлю тебе з моїми батьками" варто вимовляти дуже обережно. Особливо якщо батьки – це хадячий хаос, а батьки твоєї нареченої – колишній агент ЦРУ з вічною підозрою у погляді.

Після подій першої частини Грег Факер нарешті отримав шанс одружитися зі своєю коханою Пем. Але перед весіллям необхідно пройти останній, найнебезпечніший рівень – знайомство двох сімей. І ось тут починається справжнє кіно.

З одного боку — суворий, контролюючий і лякаюче спокійний Джек Бернс, який вміє ставити запитання так, ніби ви вже підозрюваний. З іншого боку - батьки Грега: батько, який обожнює говорити про секс, навіть коли ніхто не питав, і мати, яка легко може розповісти інтимні подробиці життя сина за обіднім столом. Дуже голосно. І дуже докладно.

Грег, як завжди, намагається сподобатися всім одразу, але його талант потрапляти у незручні ситуації працює без вихідних. Кожна його спроба виглядати гідно закінчується або катастрофою, або новою підозрою майбутнього тестя. Тут і дивні сімейні ігри, і надто відверті розмови, і сцени, за які хочеться сховатись під диван – бажано не свій.

Гумор фільму будується на контрасті: стерильна, дисциплінована сім'я Бернс проти абсолютно безбаштових Факерів. Одні живуть за правилами, інші за принципом «ну так вийшло». І бідолашний Грег застряє десь посередині, отримуючи удари з усіх боків — моральні, словесні та іноді майже фізичні.

При цьому фільм не просто набір гегів. Це комедія про страх бути собою, про бажання відповідати очікуванням і про те, як складно догодити всім, особливо коли всі мають уявлення про «нормальну сім'ю».

"Знайомство з Факерами" смішить саме тим, що ситуації здаються абсурдними, але... підозріло знайомими. Просто у більшості з нас це виглядало менш видовищно та без камери.

І головний висновок фільму простий: ідеальних сімей немає. Натомість існують родичі, після знайомства з якими ти починаєш більше цінувати тишу, особисті межі та фразу «давайте краще зустрінемося на нейтральній території».

«12 різдвяних побачень» (2011)

Комедія, яка стала по-справжньому культовою, хоч і була знята лише 2011 року. Історія про дівчину, яку кидає хлопець, а «побачення наосліп», на яке вона йде на святвечір, з тріском провалюється. Але за помахом чарівної палички у дівчини з'являється можливість прожити цей день ще раз — щоб усе виправити. Щира і душевна історія про те, що на Різдво може здійснитися будь-яке бажання.

«Різдво по обміну» (2011)

І назвою, і сюжетом фільм схожий на знайомий кожному «Відпустка з обміну» в Кемерон Діаз у головній ролі. Але це зовсім інша історія. Головна героїня вирішує зробити сюрприз доньці, яка навчається в іншому місті, приїхавши до неї напередодні Різдва, і змінюється для цього будинками з місцевим професором. Однак вона дізнається, що дочка поїхала в подорож зі своїм хлопцем, але випадково зустрічає чоловіка і закохується.

«Чотири Різдва» (2008)

Знаменита голлівудська комедія з Вінсом Воном та Різ Візерспун у головних ролях. Вони зустрічаються вже три роки, але не поспішають грати весілля, у впевненості, що у шлюбі немає нічого доброго. Все через їхніх батьків: у обох мама з татом розлучилися і одружилися вдруге. Тому загалом у головних героїв чотири сім'ї, які треба відвідати на Різдво. Натомість вони вирішують поїхати відпочивати — але через негоду виліт скасовують, а герої потрапляють у випуск новин. Тепер позбутися сімейних посиденьок стає абсолютно неможливо.

Анна Горбань

