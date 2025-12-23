



Незважаючи на всю різноманітність трендових зачісок та укладок, найпопулярнішим вибором у святковий сезон залишаються локони. Ця укладання підходить всім без винятку, та й у виконанні дуже проста. Але лише у тому випадку, якщо ви знаєте всі правила. Нижче розповідаємо про п'ять найпоширеніших помилок при домашній укладці, які заважають вам отримати бездоганні локони.

Пропускати етап підготовки

Помити і висушити волосся і відразу перейти до укладання - не найкраща ідея. Якщо ви плануєте укладати волосся з ранку, помити його краще з вечора, а якщо ввечері — рано вранці. Якщо у вас густе важке волосся, не використовуйте маски, що інтенсивно живлять, напередодні укладання — воно обважне волосся ще сильніше, так що воно не буде тримати бажану форму. Краще замість них використати легкий кондиціонер. Безпосередньо перед укладанням нанесіть на волосся спрей-праймер: він ущільнить їх і зробить слухнянішим.

Не використовувати термозахист

Окремо варто згадати термозахист: це етап укладання, який не можна пропускати ніколи. І не тільки при роботі з гарячими інструментами, а й при використанні звичайного фену та щітки браш. Ушкодження, які завдає гаряче укладання волоссю, дуже серйозні і його потім дуже складно усунути навіть за допомогою дорогого професійного догляду. Тому завжди варто вживати превентивних заходів.

Розділяти волосся на занадто товсті пасма

Виконуєте всі пункти вище, але укладання все одно не виходить? Можливо, ви поділяєте волосся на занадто великі пасма, так що температура просто не досягає всієї маси волосся і у локона не залишається жодних шансів правильно «схопитися». Працюйте з невеликими ділянками волосся: так, це може зайняти більше часу (особливо якщо у вас густе волосся), але результат точно вас порадує.

Використовувати неправильні інструменти

Ще одна поширена помилка – використання неправильних інструментів. Насправді, кучеряве укладання можна зробити за допомогою будь-яких щипців, плойки і навіть прасування, але результат у кожному з випадків при цьому вийде різний. Це треба враховувати від початку і очікувати від укладання лише тих результатів, які може забезпечити саме ваш інструмент. Наприклад, для недбалих «ламаних» локонів ідеально підійде праска-випрямляч, а для голлівудської хвилі - плойка діаметром 25 мм.

Не дозволяти локонам охолонути

Якщо аж до цього пункту ви все робили правильно і вже бачите в дзеркалі ідеальні локони, все безповоротно може зіпсувати ще одна помилка - ви не даєте волоссю охолонути. Під впливом високої температури волосся стає більш податливим до зміни форми, а тому «розвалитися» ваш локон може так само легко, як щойно скрутився. Стилісти по волоссю рекомендують фіксувати кожен локон за допомогою затиску або просто не торкатися волосся протягом 10-15 хвилин. Тільки після цього часу можна зафіксувати локони за допомогою лаку.

