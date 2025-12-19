



10 правил, як стати стрункою без виснажливих тренувань і дієт - 19.12.2025 10:34

Пийте воду перед кожним прийомом їжі

Найчастіше голод ми відчуваємо від того, що хочемо пити. Це насправді так! Нещодавні дослідження це твердження підтвердили. Більше того, з'ясувалося, що випиваючи воду за 30 хвилин до їди, ви запускаєте метаболізм, і травлення працюватиме в рази краще.

Їжте свідомо

Не потрібно зависати в «Інстаграмі (Соціальна мережа визнана екстремістською та заборонена на території Російської Федерації)» та відповідати на повідомлення під час їжі. Якщо ви не залучені до процесу, то почуття голоду вас не залишить навіть після п'ятої тарілки. Більше того, вашому організму необхідно не менше 20 хвилин, щоб усвідомити ситість. Тож зачекайте деякий час і вирішіть, чи потрібно їсти ще. Намагайтеся отримати насолоду, сконцентруйтеся на смаку та емоціях - тоді насичення прийде швидше, ніж зазвичай, і ви врятуєте себе від зайвих небажаних калорій.

Скорочуйте калорії

Вам не потрібно обмежувати себе у всьому, що любите. Спробуйте знайти найкорисніші альтернативи. Наприклад, замість батончика із граноли, зробіть вибір на користь простого яблука. Візьміть курку на грилі з вареним рисом замість смаженої курки та рису під калорійним соусом зі спеціями. Скоротіть калорії з напоїв — пийте звичайну воду, чай або каву, замість солодких газировок, фраппучино.

РЕКЛАМА – ПРОДОВЖЕННЯ НИЖЧЕ

Їжте гіркий шоколад

Думаєте, всі насолоди негативно впливають на тіло? Не зовсім. У Копенгагені нещодавно провели дослідження та з'ясували, що гіркий шоколад зранку продовжує почуття ситості на цілий день, і в результаті людина споживає менше калорій. Все завдяки корисним властивостям какао-бобів. Ні, звичайно, чудового схуднення від шоколаду не станеться, але ви як мінімум не переїдатимете і налягатимете на інші солодощі.

Рухайтесь

Якщо піт підходить від однієї думки про фітнес, не бійтеся - ви можете включити до свого порядку дня простішу активність. Рухайтеся завжди, коли можете: пробігайтеся ескалатором, сходами, під час обідньої перерви пройдіть пару разів навколо офісу, періодично відривайтеся від робочого столу.

Їжте більше

Голодування не просто посилює втому та млявість, але ще й погіршує роботу організму, загальмовує метаболізм. У середньому ви не повинні вживати менше 1200 калорій, навіть якщо вирішили схуднути. Від якості споживаної їжі залежить стан нігтів, волосся, шкіри. Останнім часом фахівці не підтримують системи харчування, що базуються на голодуванні. Будьте уважні до себе і ніколи не слідуйте порадам з неперевірених джерел, іноді варто послухати не популярного фітнес-блогера, а свій організм.

Їжте з маленького посуду

Останні дослідження показали, що з великих тарілок ми з'їдаємо на 30% більше калорій, ніж з маленьких. Різниця, погодьтеся, суттєва. Так що сміливо купуйте новий посуд. Цей метод працює досить просто – за принципом безневинного самообману. Їжа на маленькій тарілці візуально збільшується, так що вам починає здаватися, що ви з'їли більше. Можливо, це й не дуже чесно, проте ефективно.

Спіть більше

Нестача сну призводить до появи мішків під очима, погіршення кольору шкіри та до повноти. Справа в тому, що люди, що не виспалися, схильні до переїдання, тому що їх апетит збільшений. Більш того, недосипання погіршує метаболізм, сприяючи виробленню інсуліну.

Створіть комфортне середовище

Зробіть так, щоб насолоджуватись корисною їжею було комфортно. За обіднім столом має бути приємно перебувати. Поставте живі квіти, створіть затишок та чистоту на кухні. Щоб не піддаватися непотрібним спокусам, приберіть із поля зору шкідливі продукти.

Переберіть свій одяг

Не зберігайте речі на випадок, якщо раптом наберете кілька кілограмів: не можна допускати подібні думки, якщо взялися за своє здоров'я. Купуйте одяг чітко за розміром, це ще один елемент контролю над тілом. Важливо носити те, в чому почуваєтеся комфортно. Джинси навряд чи колись вийдуть із моди, так що обзаведіться зайвою парою. До речі, недавнє дослідження показало, що саме в них ми ходимо пішки на 8% більше, ніж не привід вирушити на шопінг.

Платинова Буковина Чернівці

Всі новини