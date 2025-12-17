



Что вам известно о феминициде?

В законодательстве есть термин феминицид (фемицид). Во многих странах такие законопроекты вынесены на общественные консультации в парламенты. Знаком ли вам этот термин?

Феминицид – это всегда убийства женщин, но не все убийства женщин – это феминицид. При работе со статистическими отчетами об убийствах и феминициде мы применяли метод анализа, основанный на работах Дианы Рассел и Джулии Монаррес Фрагозо. Мы не использовали в качестве определения слово «гомицид», употребляемое традиционной криминологией, потому что оно происходит от латинских слов homo (человек, мужчина) и caedes (убийство, кровопролитие) и представляется нам андроцентрическим, даже если используется для определения убийств как мужчин, так и женщин.

Сконцентрируйте внимание на преступниках

Начнём с ответа на основной вопрос: в чем разница между феминицидом и убийством женщины? Когда происходит феминицид, женщину убивают за то, что она женщина по «гендерным причинам». Как выявляются гендерные причины? Мы много раз говорили об этом на Feminicidio.net: в патриархальных обществах убийство женщин мужчинами является обычным явлением, и подавляющее большинство таких убийств – феминицид. Мужчины-убийцы убивают женщин по разным причинам: овеществление женщины, одержимость, ревность, ненависть, удовольствие, эротизм… Насилие является ключевым инструментом власти для подавления женщин, подавления их и поставок в подчиненное положение. Феминицид – это крайнее выражение патриархальной власти, способ осуществления сексуальной политики и ритуалов мужского доминирования. Кроме того, феминицид является социально необходимым актом, поддерживающим статус-кво доминирования мужчин.

По словам Д. Рассел, при совершении внегендерного убийства «женский пол жертвы не имеет значения для преступника. Например, вооруженный мужчина, который в ходе преступления стреляет и убивает посетителей супермаркетов и мужчин и женщин, не делает феминицид» . Это не гендерный мотив убийства.

Необходимо дать слово феминистской криминологии и сосредоточить внимание на людях, совершающих убийства – мужчинах. В общем, количество убитых мужчин выше, чем убитых женщин. Без учета гендерных аспектов можно утверждать, что приводящее к смерти насилие затрагивает мужчин больше, чем женщин, и это подтверждает статистика. Но статистические данные маскируют тот факт, что мужчин убивают мужчины, а мужчины убивают женщин; индивидуумы, принадлежащие к одной половине человечества, убивают половину этой половины и убивают индивидуумов другой половины человечества. Мужское преимущество играет определенную роль в осуществлении всех форм крайнего насилия. Поэтому мы считаем, что анализ убийств женщин должен сосредотачиваться на лицах, совершивших преступление, и на видах насилия во время убийства.

Знаком ли вам термин «феминицид»? Знаете ли вы, что он значит?

Нужен ли нам дополнительный закон, защищающий права женщин?

Как гражданское общество относится к домашнему насилию над женщинами? Как вы думаете, хорошо ли освещается эта тема в Молдове?

Почему чаще женщины скрывают семейное насилие?

Есть ли среди ваших знакомых женщины, подвергавшиеся домашнему насилию?

Отметим, что в документе, представленном в парламенте, объясняется, что «фемицид» или «феминицид» является наиболее тяжким видом насилия в отношении женщин по причинам гендерной предвзятости, предусматривающей умышленное убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть».

Документы также предусматривают дополнение понятия психологического насилия, термином «кибернасилие» — действия, совершаемые с использованием современных средств коммуникации и/или слежочных устройств.

