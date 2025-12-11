



Адміністрація Трампа чинить тиск на ЄС через заморожені активи Росії - 17.12.2025 15:33

Сполучені Штати, за даними західних ЗМІ, намагаються вплинути на позицію окремих країн Європейського Союзу, аби ті відмовилися від ідеї використання заморожених російських активів для підтримки України. У разі відсутності рішення Київ ризикує зіткнутися з серйозними фінансовими труднощами.

Як зазначає Politico, майбутній саміт лідерів ЄС, запланований на четвер, 18 грудня, стане показовим у питанні єдності блоку. Він має продемонструвати, чи зможе Євросоюз виступити єдиним фронтом, або ж президент США Дональд Трамп зуміє вплинути на внутрішні розбіжності серед європейських країн.

Ключовим питанням зустрічі стане можливість ухвалення рішення щодо спрямування заморожених активів Російської Федерації на фінансування потреб України.

За інформацією чотирьох європейських посадовців, представники адміністрації Трампа активно контактували з урядами низки держав ЄС, намагаючись домогтися блокування плану використання близько 210 млрд євро російських активів. Найбільший тиск, за словами джерел, чиниться на ті країни, які Вашингтон вважає своїми найближчими партнерами.

«Йдеться про спробу послабити наші позиції», — заявив один із високопоставлених чиновників ЄС, обізнаний із перебігом трансатлантичних консультацій напередодні саміту.

Видання нагадує, що ще в жовтні під час зустрічі в Брюсселі європейським лідерам не вдалося досягти згоди щодо подальшої долі заблокованих російських активів через позицію Бельгії. Втім, згодом стало очевидно, що головною перешкодою є не лише позиція окремих країн, а й фактор Дональда Трампа.

Переговори заходять у глухий кут

Упродовж останніх місяців Єврокомісія разом із ключовими столицями ЄС вели активні перемовини з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Його підтримка має вирішальне значення, адже саме в Бельгії зосереджена значна частина заморожених російських активів. Останнім часом дискусії активізувалися, оскільки Брюссель намагався надати Бельгії додаткові гарантії.

Проте, як визнає один із високопосадовців ЄС на умовах анонімності, перспективи досягнення компромісу радше погіршилися, ніж покращилися. Причому негативна динаміка спостерігалася навіть упродовж останніх днів.

«Після зустрічі міністрів у справах ЄС у Брюсселі настрій був надзвичайно важким», — зізнався співрозмовник, описуючи атмосферу напередодні саміту.

За оцінками Politico, Україна гостро потребує фінансової підтримки, адже у 2026 році країна може зіткнутися з бюджетним дефіцитом у розмірі 71,7 млрд євро. Якщо необхідні кошти не надійдуть до квітня, уряду доведеться скорочувати державні витрати. Це, у свою чергу, може негативно вплинути на суспільні настрої та здатність держави продовжувати оборону майже через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Україна наполягає на терміновому рішенні

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що ухвалення рішення щодо так званого репараційного кредиту за рахунок російських активів є для України вкрай нагальним. За його словами, відповідне рішення необхідно прийняти вже цього тижня, і він навів кілька ключових аргументів на користь такого кроку.

Крім того, глава МЗС підкреслив, що Україна не вважає обґрунтованими побоювання щодо можливих фінансових чи юридичних ризиків, пов’язаних із використанням заморожених активів РФ для надання кредиту на користь української держави.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Всі новини