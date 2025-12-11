Російська економіка падає -експерт розповів правду

- 17.12.2025 09:21
Російська економіка падає -експерт розповів правду

Російська економіка переживає не просто уповільнення, а переходить у фазу реального спаду. Економісти все частіше використовують термін «технічна рецесія», який означає падіння економічних показників два квартали поспіль. Саме такий діагноз нині ставить РФ головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

На думку експерта, твердження про «стагнацію» російської економіки не відповідають дійсності: ситуація значно гірша. Ус підкреслює, що на відміну від офіційної статистики Кремля, яка традиційно «підмалює» дані для потрібної картинки, російські банкіри вже відкрито визнають падіння ВВП у першому та другому кварталах 2025 року. Це сигналізує про вхід економіки РФ у зону стійкого спаду.

Згідно з економічною теорією, якщо економіка падає два квартали поспіль у порівнянні з попередніми періодами — це і є технічна рецесія. Формально це ще не колапс, але вже й не уповільнення. Це стан, коли країна рухається до глибшої кризи, але влада намагається не визнавати цього.

Офіційні дані міжнародних організацій демонструють контраст. За оцінками Світового банку, російський ВВП у 2023–2024 роках ще зростав — на 4,1% та 4,3% відповідно. У грошовому вимірі це 2,07 та 2,183 трлн доларів. Проте вже у 2025 році, згідно з прогнозом МВФ (опублікованим Bloomberg 14 жовтня 2025 року), РФ може вийти лише на символічні 0,6% зростання, що фактично означає зупинку розвитку.

Причини погіршення очевидні: тривала війна проти України, наростаючі санкції, відтік інвестицій, падіння промислового виробництва та збитки ключових галузей. Російські компанії працюють під постійним тиском обмежень, а банківська система вже готується до ймовірного отримання державної підтримки — щоб не допустити хвилі банкрутств.

Навіть російські топ-менеджери не приховують проблем. Глава «Сбербанку» Герман Греф ще у вересні визнав: у другому кварталі 2025 року економічне зростання в Росії фактично зійшло нанівець. Реальні доходи населення падають, інфляція прискорюється, а бюджет дедалі більше залежить від воєнних витрат.

Окремою проблемою стало зниження доходів від енергоресурсів. 24 листопада агентство Reuters повідомило, що надходження до бюджету РФ від продажу нафти й газу у листопаді 2025 року можуть впасти майже на 35% у порівнянні з минулорічними показниками. Це критично, адже саме енергетичний сектор десятиліттями був головним донором російської економіки.

Експерти наголошують: хоча Кремль намагається замовчувати справжні масштаби кризи, факти свідчать, що РФ входить у затяжний економічний спад. Під тиском санкцій, зростаючих воєнних витрат та скорочення ресурсів держава може втратити здатність стабільно фінансувати армію та утримувати соціальну сферу. А це ставить під сумнів здатність Росії довго підтримувати нинішні масштаби війни та економічної моделі, побудованої на ресурсах і репресіях.

Анна Горбань

