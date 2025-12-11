



Аварія автобуса з українцями у Словаччині: що відомо про ДТП - 17.12.2025 09:11

У Словаччині вночі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса з громадянами України. Інцидент трапився близько третьої години ранку у вівторок, 16 грудня. Транспортний засіб, який мав українську реєстрацію, не впорався з керуванням за складних погодних умов, з’їхав з траси та перекинувся.

Про подію повідомили у Міністерстві закордонних справ України з посиланням на інформацію, отриману від українських дипломатів у Словаччині.

Обставини аварії

За даними консульської служби Посольства України в Словацькій Республіці, ДТП сталося на автомагістралі D1 у напрямку столиці країни — Братислави. В автобусі на момент аварії перебували 10 пасажирів та два водії. Усі вони є громадянами України.

Попередньо встановлено, що причиною інциденту стали несприятливі погодні умови. Через слизьке дорожнє покриття автобус з’їхав за межі проїжджої частини, після чого перекинувся на бік. Одразу після аварії на місце події прибули словацькі служби екстреного реагування — поліція, медики та рятувальники.

Постраждалі та медична допомога

Словацькі правоохоронці повідомили, що внаслідок ДТП дві пасажирки отримали легкі тілесні ушкодження. Їх оперативно доставили до найближчих медичних закладів для обстеження та надання необхідної допомоги. За інформацією лікарів, загрози їхньому життю немає.

Інші пасажири автобуса серйозних травм не зазнали та не потребували госпіталізації. Після оформлення всіх необхідних процедур вони змогли продовжити подорож, скориставшись альтернативним транспортом.

Розслідування та позиція дипломатів

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато офіційне розслідування. Правоохоронні органи Словаччини перевіряють усі обставини аварії, зокрема технічний стан автобуса та дотримання правил дорожнього руху.

Відомо, що водій автобуса пройшов тест на вміст алкоголю в крові. Результат перевірки був негативним, що виключає версію керування транспортом у стані сп’яніння.

Посольство України в Словаччині взяло ситуацію під свій контроль. Дипломати підтримують зв’язок із місцевими службами та надають необхідну допомогу громадянам України.

ДТП з українцями за кордоном: не поодинокі випадки

Аварія у Словаччині — не єдиний випадок дорожніх інцидентів з участю українців за межами країни. Раніше повідомлялося про серйозну ДТП в Польщі, яка сталася у квітні 2025 року. Тоді автобус міжміського сполучення з 26 пасажирами, серед яких були громадяни України та Білорусі, з’їхав з дороги та перекинувся.

Після цього сталася ще одна аварія — вантажний автомобіль врізався в машину добровільної пожежної служби, яка прибула на місце події для надання допомоги.

Крім того, наприкінці червня аналогічний інцидент стався у Румунії. Автобус, що перевозив близько 60 українців за маршрутом Бакау — Аджуд, зіткнувся з мікроавтобусом, який стояв на узбіччі. У результаті зіткнення транспортний засіб з’їхав з дороги та перекинувся.

Подібні випадки вкотре підкреслюють важливість дотримання правил безпеки на дорогах та необхідність посиленого контролю за перевезеннями пасажирів, особливо за складних погодних умов.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини