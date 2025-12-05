



Уже цими вихідними українці можуть відчути скорочення тривалості відключень світла - 12.12.2025 10:51

Уже цими вихідними українці можуть відчути помітне скорочення тривалості планових відключень електроенергії. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram, підсумувавши результати чергового засідання енергетичного штабу.

За її словами, на нараді були присутні керівники профільних міністерств, представники енергетичних компаній, регулятори, а також народні депутати. Учасники детально проаналізували поточний стан енергосистеми після нових масованих атак РФ, оцінили масштаби пошкоджень і погодили перелік кроків, необхідних для прискореного відновлення.

Свириденко зазначила, що зараз ключовим завданням є формування достатніх запасів палива, оперативна доставка та встановлення пошкодженого обладнання, а також додаткове укріплення енергетичних об’єктів, які ворог регулярно обстрілює. Особлива увага — нарощування генерації, зокрема завдяки альтернативним джерелам.

«Найголовніше — забезпечити людей світлом», — підкреслила прем’єр-міністр.

Вона окремо зупинилася на питанні перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури. За її словами, уряд очікує від обласних військових адміністрацій реальної оптимізації споживання електроенергії. Це означає, що частину об’єктів, які раніше автоматично відносилися до критичних, можуть виключити з цього списку — а отже, навантаження на мережу зменшиться, і відключення триватимуть менше.

Ще один важливий напрям — підключення когенераційних установок до єдиної енергомережі. Ці системи, пояснила Свириденко, здатні працювати як додаткова розподілена генерація й частково компенсувати дефіцит електроенергії в пікові години. Уряд уже дав відповідним структурам завдання прискорити їхнє введення в роботу.

Також прем’єр повідомила, що всі міністерства та ОВА отримали доручення забезпечити резервні джерела живлення для об’єктів життєзабезпечення — лікарень, котелень, водоканалів, пунктів безпеки. Це має гарантувати, що навіть у разі нових ударів або аварій критичні служби продовжать роботу.

«Мета проста — українці мають бути зі світлом. Очікуємо зменшення тривалості відключень уже найближчими вихідними», — наголосила вона.

Що передувало цим рішенням

Після нічних атак 6 грудня енергосистема України опинилася під найбільшим навантаженням за останні місяці. Росія завдала масштабного комбінованого удару, пошкодивши об’єкти у восьми областях — Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській і Харківській.

Під приціл потрапили теплові електростанції ДТЕК, через що частина енергоблоків отримала суттєві пошкодження. Атомні станції були змушені знизити рівень генерації, що додатково збільшило дефіцит у системі.

У ніч на 7 грудня ситуацію ускладнив новий удар по енергетичній інфраструктурі у Кременчуцькому районі Полтавщини — через це на певний час виникли перебої з теплопостачанням та водою.

Голова «Укренерго» Віталій Зайченко повідомив, що найважче становище залишається у Чернігівській та Донецькій областях, де обстріли були особливо інтенсивними.

На тлі цього уряд почав працювати над скороченням графіків відключень. Спочатку інформація про перегляд списку критичної інфраструктури з’явилася у ЗМІ, а згодом її підтвердила й сама Свириденко. Частину споживачів планують перевести в загальний графік, аби вирівняти навантаження і зменшити дефіцит у пікові години.

За словами прем’єра, це рішення вже дає результати, і саме тому держава розраховує на помітне зменшення тривалості відключень вже цього тижня.

Анна Горбань

