



11.12.2025 15:08

Свій успіх ми часто пояснюємо випадковим везінням, наполегливою працею, при цьому жертвуючи заслуженими вихідними та сном, зовнішньою допомогою. Адже можна піти іншим шляхом – задати своєму мозку певний сценарій і прорепетирувати його в голові. Про те, як досягти успіхів у житті та аматорському спорті, з нами поділилася психолог Олена Ткач .

У ритмі алгоритму

- Чи можливо налаштувати мозок на успіх?

- Мозок безперечно можна налаштувати на успіх. Все залежить від того, як людина вибудує діалог зі своїм мозком, тобто це певна послідовність слів, яку ви їй кажете. Не треба сприймати буквально: брати папір, ручку та починати писати успішний сценарій, за яким мозок автоматично починає працювати. Все набагато складніше. Якщо людина каже: «Я не можу», «Це неможливо зробити», то мозок сприймає це як команду «нічого робити не потрібно». Якщо ж ми запитуємо «а що робити в цій ситуації?», тоді мозок видає рішення. Все залежить від того, які питання йому ставити.

Якщо ви хочете досягти бажаного результату, необхідно розписати на папері чіткий алгоритм своїх дій, щоб повідомити мозок, що потрібно робити.

Алгоритм має такий вигляд.

1) Прописуєте на папері покрокову інструкцію всіх своїх дій, які необхідно виконати, до дрібниць.

2) Візуалізуєте в голові (представляєте) послідовність дій: що ви робите, яким чином, що за чим йде.

3) За потреби підключаєте тілесні відчуття: спостерігаєте, що відбувається в тілі, що саме відчуваєте.

4) Виконуєте дію.

Мозок повинен погодитись і прийняти план, який ви написали. Якщо ви не уявите до кінця виконану дію, то й мозок цього не робитиме. Спочатку все виглядає затягнуто та скрупульозно, але потім уже відбувається автоматично.

- Налаштування на успіх доступна абсолютно кожній людині? Або це дано людям з певними якостями та здібностями?

- Це доступно всім. Щоправда, наскільки швидко прийде людина до успіху, залежить від багатьох факторів: характеру, поведінки, стану ментального здоров'я. Наприклад, якщо ви по життю песиміст, у вас завжди все погано, то знадобиться більше ресурсів, щоб перепрограмувати себе, свій мозок на успіх.

Важливим є ще й бажання самої людини. Не можна взяти та включити в себе «функцію успішності». Якщо ви не хочете нічого міняти, працювати над собою, нічого не зміниться. Але й одного бажання мало – важливо діяти! Відмінною ілюстрацією є анекдот.

Лежить людина на дивані і скаржиться: «Господи, ну дай мені виграти в лотерею!» Раптом над його головою лунає голос Бога: "Так сходи ж і купи, нарешті, лотерейний квиток!"

Звичайно, діяти і змінювати себе не завжди приємно, навіть боляче. Потрібно підготуватись до цього – ви повинні розуміти, заради чого це робите.

Безумовно, важлива і завзятість людини.

- Сьогодні популярні афірмації (багаторазово повторювані самому собі позитивні твердження, емоційно позитивне самонавіювання). Їх рекомендують практикувати психологи, бізнес-мотиватори. А вони справді працюють?

- Все залежить від того, як людина ними користується. Це як із молитвою. Можна просто бубнити її собі під ніс, але ефекту буде нуль. А можна молитися з наміром, розуміючи кожне слово, вкладаючи в нього сенс і мешкаючи його. Так і з афірмаціями: якщо ви працюєте з ними зі змістом, розумієте, що вони вам допомагають та змінюють вас, тоді вони працюють.

Важливо також розуміти, які афірмації ви використовуєте. Не всі вони є корисними. Афірмації – це асоціативний метод. Вони працюють, якщо чіпляються із вашою асоціацією.

Я розробила у 2013 році асоціативні карти, чи спортивні мотиватори. Це картки із цитатами відомих спортсменів. Вони теж свого роду афірмації. Їхня основна ідея – допомогти спортсмену підбадьоритися, підтримати його у важкі хвилини.

Суть будь-якої афірмації – спонукати себе до рефлексії, тобто до самоаналізу. Важливо думати над змістом і змістом фрази, що повторюється, уявляти, як вона допоможе діяти. Тоді вони працюють. Порожнє, безглузде промовляння не несе жодної ефективності. Також працює налаштування на успіх: ви повинні подумати про нього, проаналізувати та діяти. Без дії нічого не буде.

З погляду нейрофізіології, при вдумливому повторенні афірмації виникає образ і пов'язана з ним позитивна емоція. Наприклад, коли людина готується до змагань і в неї з'являється в голові образ того, як вона виграє, відразу виникають позитивні емоції та виділення дофаміну. Людині добре. Йому хочеться повторити ці відчуття вже насправді.

Дихання, SMАRT та мозкова радість

- А що робити в ситуації, коли все йде не за сценарієм: людина говорить і робить те, що не було задумано або прописано? І в нього починається стрес, паніка, він губиться?

- В першу чергу треба зізнатися собі: так, у мене стрес. Головне – швидше вийти із цього стану. Почніть просто дихати: глибокий вдих через ніс – повільний видих через рот (так, ніби видихаєте аете повітря до кінчиків пальців). Під час дихання можна заплющити очі, якщо є така можливість. Потрібно зробити кілька повторів вправи – повинне піти розслаблення по тілу. Далі п'єте воду. І налаштовує себе, що все вийде, що ви вдихнули спокій, а погане видихнули.

Також, якщо у вас є кілька хвилин або навіть секунд, можна подумки перенести себе в те місце, де ви добре і безпечно почуваєтеся. Закрити очі і уявити себе там. Це може бути природа, дача, власна квартира та ін. Важливо згадати місце в деталях і ті відчуття, які ви там відчуваєте. Потрібно продовжувати глибоко дихати і подумки насолоджуватися там. Після чого відкриваєте очі і запитуєте: «Які кроки я зроблю далі?» Те, що сталося, змінити неможливо – ви викручуєтесь, використовуючи те, що є «в руках».

- Які психологічні прийоми допоможуть налаштувати себе на успіх?

1. Базовий прийом – покрокове прописування плану процесів на папері з наступним поданням його образу у голові.

2. Спогад того моменту, ситуації, коли ви досягли успіху. Мозок хоче радіти. А радість має функцію: як тільки ви досягаєте успіху, вона фіксує шлях досягнення. І мозок через радість записує шлях, як ви дійшли того, що він отримав насолоду. І як тільки ви звертаєтеся до спогаду, що вже подібне робили, тобто досягали успіху, ваш мозок відтворює послідовний ланцюжок дій, завдяки якому ви дійшли бажаного.

3. Ретельна підготовка до події чи заходу, від якого ви хочете здобути успіх. Важливо, щоб ви самі прописували сценарій події та кілька разів відрепетирували її вголос перед кимось. При цьому співрозмовник не просто слухає вас, але паралельно відволікає ваш мозок щось інше. Наприклад, ви розповідаєте сценарій свого виступу, а слухач, у свою чергу, кидає вам м'ячики, які ви повинні зловити. Потрібне додаткове навантаження на мозок. Подолавши додаткове навантаження у процесі тренування чи репетиції, ви впораєтеся і на самому заході.

4. Підключіть тактильні почуття. Коли ви виступаєте або робите щось інше, від чого очікуєте успіху, візьміть до рук якусь маленьку річ або стикайтеся кінчиками пальців. Слідкуйте за всіма цими відчуттями. Так ви заземляєтесь. Тактильні відчуття заводять вас у тіло, ви так перебуваєте у свідомості. Людина таким чином фокусується, і потрібні думки її не покидають.

- Чи правда, що ті, хто домагаються перемоги (у спорті або в житті в цілому), мислять якось інакше? Чи є різниця між психологією переможців та переможених?

- Так, вона відрізняється. Порівняйте дві фрази: "Я не можу перемогти, у мене нічого не вийде" і "Як мені перемогти, що потрібно для цього зробити?" Різниця помітна одразу. Перша фраза притаманна людям із психологією переможених, друга – потенційним переможцям. Наші слова дають пряму вказівку мозку: або нічого не робити, або працювати на повну потужність. Так само відбувається і в житті: хтось виграє постійно, а хтось ні.

Щоб скоригувати «мислення програшу», можна використовувати інструмент SMART для встановлення цілей. Щодо мети SMART розшифровується так: S = конкретна (specific), M = вимірна (measurable), A = досяжна (achievable), R = актуальна (relevant), T = обмежена у часі (time-bound).

Люди покроково повинні розписати всі свої дії, які їм потрібні для досягнення їхньої мети. Цьому треба навчати. Крок за кроком слід шліфувати свої дії, щоб помічати, як змінюється ситуація. Деяким складно це зробити самостійно. Тому можна залучати до роботи коучої, психологів, менторів, які зададуть вірний орієнтир.

- А які прийоми налаштування на успіх зовсім не працюють?

- Не працюють методики такого роду, як «уяви своє майбутнє», «намалюй свій успіх». Сьогодні дуже популярна візуалізація, але люди не знають усієї її механіки, бо справжня візуалізація – у конкретних діях. Ви повинні побачити кожен свій крок, який робите, точну послідовність дій, що і за чим іде, за необхідності вносячи потрібні корективи.

Такі прийоми, як намалювати чи вирізати щось, поставити у рамку та дивитися, однозначно не працюють. Потрібно прописати точні кроки до успіху та реалізовувати їх. Якщо щось не виходить, це не означає, що погана ідея. Можливо, ви не туди йдете чи не з тими людьми працюєте. Потрібно проаналізувати причини та робити поправки.

Досягти успіху швидко, як часто обіцяють на популярних тренінгах з успішності, не вдасться. Це довга та кропітка робота над собою.

Тренування аматорські – справжні перемоги

- Чи варто взагалі спортсмену-аматору ставити перед собою цілі?

- Звичайно, варто. Просто у аматора цілі будуть іншого рівня – не виграти чемпіонат, а виграти турнір. Масштаб менший.

Постановка цілей залежить від типу мислення. Є досягатори, яким важлива мета, тому вони робитимуть все, щоб виграти чи зайняти певне місце. А є процесуали, які насолоджуються процесом, роблять це насолоду, якісно. Рухаються до мети повільно, але правильно. Важливо розуміти, що вас мотивує: перемога як результат тренувань або насолода процесом тренувань.

- Як не втрачати мотивацію, якщо давно намагався добитися чогось, але не виходило? Наприклад, дівчина багато разів намагалася схуднути та тренуватися – але щоразу щось йшло не так, і ось над нею вже жартують близькі…

- Якщо ви багато разів щось робите і у вас не виходить, може, ви не той спосіб або місце вибрали або оточуєте себе не тими людьми. Необхідно обов'язково робити ретроспективу, щоб розуміти, як можна зробити інакше. Випишіть на папір усе, що робили раніше. А потім напишіть, як можна було б зробити інакше чи покращити процес. Якщо ви не знаєте, що робити, знайдіть експертів у цій галузі, які допоможуть розібратися із проблемою. Якщо щось не виходить, наприклад схуднути, значить, ви щось робите не так або в процесі відсутні необхідні ланки.

Ще причина невдачі – відсутність бажання. Потрібно реально оцінювати силу своїх бажань, готовність витратити певну кількість ресурсів для їхнього виконання, чимось жертвувати.

У випадку з прикладом схуднення важливо насамперед розібратися, яка психологічна проблема стоїть за повнотою: можливо, людина щось заїдає, відчуває хронічний стрес. Тоді необхідно вирішувати психологічні складності, і вага почне йти. А може, людині зовсім не потрібно худнути: їй комфортно у своєму тілі – проблема ж полягає в невмінні захищати особисті межі та грамотно сприймати критику.

Другий важливий аспект, який необхідно розглянути: як виглядають тренування та харчування, які особливості статури, що можна, а що не можна їсти до і після тренування, скільки пити води, яку ви переслідуєте, наскільки кілограмів ходите схуднути (або це бездумне «просто схуднути»). Важливо врахувати всі ці аспекти і грамотно підібрати собі необхідний підхід. Допоможуть відповідні спеціалісти: психологи, дієтологи, спортивні тренери.

- Які прийоми психологічної підготовки любителям варто було б запозичити у професійних спортсменів?

- У професійних спортсменів варто запозичити завзятість у досягненні мети, готовність до навантажень, постійну роботу з тренером або коучем, який вас супроводжуватиме на шляху до досягнення мети. Також ставте невеликі цілі за SMART.

І, звичайно, ви повинні отримувати величезне задоволення від того, що робите, адже професійні спортсмени обожнюють свою справу, живуть їм.

Вірте в себе, отримуйте задоволення від тренувань, оточуйте себе однодумцями та ставте адекватні цілі – тоді все вийде.

Анна Горбань

