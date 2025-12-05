



Рютте зробив заяву про можливі строки мирної угоди та необхідність «перевірити Путіна» - 11.12.2025 14:53

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саме президент США Дональд Трамп сьогодні є чи не єдиним світовим лідером, здатним змусити російського диктатора Володимира Путіна погодитись на справжні переговори. Проте передбачити точну дату можливого укладення мирної угоди з Україною наразі надзвичайно складно.

Про це він розповів під час пресконференції в Берліні, де відповів на запитання журналістів; його слова наводить The Guardian.

Рютте підкреслив, що поведінка Путіна протягом багатьох років демонструє: він переходив до ролі «миротворця» лише тоді, коли йому потрібно було виграти час для наступних агресивних кроків. Саме тому, на думку генсека НАТО, важливо перевірити, чи готова Росія справді шукати вихід із війни, чи її керівництво продовжує маніпулювати процесом.

«Президент Трамп хоче зупинити кровопролиття якомога швидше, і він єдиний, хто реально здатен змусити Путіна сісти за стіл. Тож давайте перевіримо Путіна: з’ясуємо, чи він справді прагне миру, чи йому вигідніше продовжувати різанину», — заявив Рютте.

На питання від журналістів про те, коли можна очікувати підписання мирної угоди, керівник Альянсу відповів, що прогнозів давати не готовий. За його словами, занадто багато складних питань залишаються без остаточного рішення — йдеться і про параметри відновлення України, і про питання гарантій безпеки, і про територіальні аспекти.

Рютте додав, що Вашингтон і європейські столиці загалом здатні дійти згоди між собою, однак невідомо, чи готова до конструктивного діалогу Москва. Саме тому він наголосив, що міжнародна спільнота має «випробувати Путіна» — подивитись на його реальні дії, а не заяви.

Контекст: робота над мирним планом США

Напередодні Дональд Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії. Обговорення ситуації в Україні, за його словами, було досить жорстким і прямолінійним.

Європейські очільники у відповідь поінформували американського президента про поточний стан справ на фронті та дипломатичні зусилля. Зокрема, вони підтвердили, що найближчими днями працюватимуть у посиленому режимі над узгодженням нової версії мирного плану.

Очікується, що наступний раунд зустрічей за участю британського прем’єра Кіра Стармера, французького президента Еммануеля Макрона та німецького канцлера Фрідріха Мерца запланований на 15 грудня у Берліні. Там мають продовжити обговорення позицій Заходу щодо можливих умов для майбутніх переговорів.

Автор: Политический обозреватель портала Платиновая Буковина Андрей Коваль

