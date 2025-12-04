



Коломойский сделал громкое заявление: на Миндича было совершено покушение в Израиле. - 10.12.2025 15:43

Украинский олигарх Игорь Коломойский во время очередного судебного заседания сделал громкое заявление — по его словам, на бизнесмена Тимура Миндича, который проходит фигурантом по резонансному делу «Мидас», якобы было совершено покушение в Израиле.

Во время рассмотрения апелляции относительно собственной меры пресечения Коломойский сообщил, что нападение на Миндича произошло 28 ноября. По его словам, «попытка покушения» была пресечена, подозреваемых задержали сразу на месте, а в результате инцидента пострадала домработница бизнесмена. Олигарх заявил, что готов обнародовать «больше подробностей» 11 или 12 декабря, когда состоится новое заседание суда.

Кто такой Миндич и почему его дело громкое

Тимур Миндич — украинский бизнесмен, подозреваемый в том, что он руководил группой, причастной к масштабной коррупционной схеме в государственной компании «Энергоатом». По версии стражей порядка, участники схемы заставляли контрагентов предприятия платить «откаты» за возможность оставаться поставщиками. Сумма доходов, полученных из-за таких нелегальных договоренностей, могла составлять миллионы.

Задержать Миндича по горячим следам не удалось — после начала расследования он покинул Украину и уехал в Израиль. В Государственной пограничной службе пояснили, что сделать это он имел право, поскольку является отцом трех несовершеннолетних детей, а следовательно, не подлежал ограничениям в выезде за границу.

Санкции и дальнейшие действия правоохранителей

История получила продолжение 13 ноября, когда Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Миндича. Это означает, что все его активы на территории Украины официально заблокированы, а любые финансовые операции ограничены.

22 ноября НАБУ объявило бизнесмена в розыск. Несмотря на то, что Миндич находится за границей, следствие продолжает процессуальные действия. А уже 1 декабря суд в Киеве заочно определил для него меру пресечения — содержание под стражей, что дает возможность в будущем обратиться в Израиль с требованием об экстрадиции.

Что известно о возможном покушении

Заявление Коломойского о нападении на Миндича пока не подтверждено официальными источниками. Нет информации от правоохранительных органов Израиля или украинских служб, которые могли бы подтвердить или опровергнуть инцидент. Однако сообщение олигарха вызвало живой интерес, поскольку Миндич является одной из ключевых фигур в масштабном антикоррупционном расследовании.

Если покушение действительно имело место, это может указывать на попытки давления или устранения фигуранта, обладающего важной информацией о коррупционных схемах. Если же история будет опровергнута, возникнут вопросы, почему такое заявление прозвучало именно при рассмотрении дела Коломойского.

Пока неизвестно, повлияет ли эта информация на ход дела «Мидас» и дальнейшие действия правоохранителей, но ситуация продолжает активно развиваться, и новые детали могут появиться в ближайшие дни.

