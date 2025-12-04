



Де шукати юридичний захист постраждалим від домашнього насильства - 10.12.2025 20:37



Коли власний дім перестає бути безпечним: де шукати юридичний захист постраждалим від домашнього насильства

Дім — це місце, де людина має почуватися спокійно та захищено. Але для багатьох саме власне житло стає джерелом страху та небезпеки. Стикатися з домашнім насильством можуть як жінки, так і чоловіки, і кривдниками нерідко стають не лише чоловік або дружина, а й батьки, діти чи інші родичі. У таких ситуаціях важливо вміти розпізнати насильство та знати, куди звертатися по допомогу.

Як розпізнати, що йдеться саме про домашнє насильство

Домашнє насильство рідко починається з ударів. Часто все стартує з дрібних образ, контролю чи психологічного тиску. На відміну від побутових конфліктів, у поведінці кривдника є систематичність, умисність та бажання принизити, домінувати або заподіяти шкоду.

Ознаки, що можуть свідчити про домашнє насильство:

🔹 Психологічний тиск:

Постійна критика, контролювання будь-яких дій, приниження, висміювання, ізоляція від друзів і близьких, заборона мати власну думку. Кривдник використовує слабкі місця, маніпулює, перекручує слова.

🔹 Фізичне насильство:

Удари, штовхання, погрози вбивством, позбавлення їжі чи медикаментів, обмеження свободи пересування, замикання у кімнаті чи квартирі.

🔹 Економічний тиск:

Контроль витрат, заборона користуватися власними грошима, вилучення майна, погрози забрати кошти чи позбавити елементарних потреб.

🔹 Сексуальне насильство:

Будь-які небажані статеві дії, примус до сексуальної взаємодії, перегляду порнографії чи обмовляння тіла людини.

Якщо хоча б кілька ознак повторюються — це сигнал небезпеки, а не «сімейні проблеми».

Як діяти та як притягнути кривдника до відповідальності

За домашнє насильство в Україні передбачена і адміністративна, і кримінальна відповідальність — від штрафів та громадських робіт до реального ув’язнення.

Перший і найважливіший крок — викликати поліцію.

Правоохоронці можуть скласти протокол, винести терміновий заборонний припис, а в окремих випадках — затримати кривдника.

Після цього необхідно звернутися до системи безоплатної правничої допомоги для отримання юридичного супроводу. Це гарантована державою безкоштовна допомога для всіх, хто потерпає від домашнього насильства.

Юристи зможуть:

надати консультацію щодо ваших прав;

пояснити, які докази потрібні та як їх зібрати;

допомогти підготувати заяву про обмежувальний припис;

забезпечити представництво в суді адвокатом;

супроводжувати справи про розлучення, поділ майна, визначення місця проживання дітей та стягнення аліментів.

Домашнє насильство в цифрах: що показує статистика

З початку року до системи звернулися майже 2,5 тисячі людей, які постраждали від домашнього насильства.

У 1,4 тисячі випадків людям була надана вторинна правнича допомога — тобто реальна участь адвоката та складання документів. Це свідчить, що простих консультацій здебільшого недостатньо: постраждалі потребують реальних юридичних дій.

Переважна більшість тих, хто звертається — жінки (близько 93%), але чоловіки також стають жертвами і часто соромляться про це говорити.

Реальні історії допомоги

🔹 Дала чоловіку другий шанс — і втратила слух

Ольга роками страждала від насильства з боку чоловіка. Юристи допомогли їй подати заяви на розлучення та аліменти. Після примирення ситуація стала ще гіршою — під час чергового нападу чоловік ударив її так сильно, що вона втратила слух на одне вухо.

юрист підготувала заяву про обмежувальний припис, який заборонив кривднику наближатися до Ольги на 300 метрів. Чоловіка засудили до пробаційного нагляду та зобов’язали пройти програму для кривдників.

🔹 Власний син став кривдником 76-річної матері

Пані Віта потерпала від образ та погроз з боку дорослого сина, який виганяв її з дому та одного разу навіть не впускав назад. Жінка була змушена замикатися у власній кімнаті.

Юристи підготували заяву до суду, і той видав обмежувальний припис на пів року, заборонивши сину наближатися до матері ближче ніж на 200 метрів.

🔹 Мати двох дітей подала на аліменти після багаторічного економічного насильства

Христина роками була фінансово залежною від чоловіка, який принижував її та контролював кожну покупку. Після того, як вона пішла від нього, він відмовився допомагати дітям.

Юрист підготувала заяву на видачу судового наказу про стягнення аліментів — і суд присудив третину доходу чоловіка на утримання дітей.

Висновок

Домашнє насильство — це не приватна справа родини, а серйозне порушення закону. І кожна людина, яка стала жертвою, має право на захист, підтримку й безкоштовну юридичну допомогу. Головне — не мовчати та звертатися по допомогу одразу, як тільки з’являються перші ознаки небезпеки.

