Як діяти при погрозах або переслідуванні в соцмережах

- 09.12.2025 14:31
Погрози, переслідування та агресивна поведінка в соцмережах -явище, яке, на жаль, стало буденністю. Люди отримують образи, шантаж, намагання залякати або виманити інформацію. Часто це завдає сильного стресу й змушує почуватися беззахисним. Але в реальності є чіткі кроки, які допоможуть захистити себе та зупинити кривдника.

Перш за все, важливо усвідомити: будь-які погрози в інтернеті --це не “жарт” і не дрібниця, а правопорушення, яке може мати кримінальні наслідки. Ваша безпека та спокій важливіші за думку сторонніх людей, тому реагувати потрібно відразу.

1. Не вступайте в суперечку з агресором
Ваш емоційний стан -головний ресурс. Агресор часто провокує, намагається викликати реакцію, щоб отримати контроль. Ігноруйте повідомлення, не ведіться на емоційні пастки. Будь-яка відповідь може бути використана проти вас або підштовхнути переслідувача до нової хвилі активності.

2. Зберігайте всі докази
Скріншоти листувань, повідомлень, коментарів, сторінки відправника, посилання на профілі -усе це доказова база. Не видаляйте переписку, навіть якщо вона неприємна. Бажано зберегти дати, посилання, час отримання повідомлень. Чим більше фактів, тим легше правоохоронцям реагувати.

3. Заблокувати -це нормально
Блокування користувача -не слабкість, а захист. Забороняйте доступ до своїх сторінок, обмежуйте можливість писати вам. У Facebook, Instagram, TikTok та інших платформах є функції повного блокування, прихованих коментарів, фільтрів заборонених слів. Користуйтеся цим.

Якщо агресор створює нові акаунти -це також важлива ознака переслідування, і її потрібно фіксувати.

4. Повідомляйте про порушення адміністрації платформи
Усі соцмережі мають інструменти для скарг: на погрози, переслідування, булінг, шантаж. Такі звернення розглядаються автоматично та вручну. Часто профілі закривають або тимчасово блокують. Це не завжди зупинить людину, але створить додаткові бар’єри.

5. Подбайте про власну цифрову безпеку
Перегляньте налаштування конфіденційності.
– Обмежте видимість сторінки.
– Закрийте особисту інформацію (адресу, номер телефону, місцеперебування).
– Увімкніть двофакторну автентифікацію.
– Перевірте, хто може бачити ваші сторіс, фото та дописи.

Це зменшує ймовірність того, що переслідувач отримуватиме нову інформацію про вас.

6. Зверніться до правоохоронних органів
У випадку погроз життю, шантажу або регулярного переслідування -подавайте заяву в поліцію. Навіть якщо вам здається, що “нічого не зроблять”, важливо зафіксувати факт. Такі справи кваліфікуються за статтями про погрози, переслідування, вимагання, порушення приватності.

До заяви додавайте всі докази. Якщо кривдник -з іншої країни, поліція може звернутися через міжнародні запити.

7. Попросіть підтримку в близьких або фахівців
Переслідування в інтернеті часто вибиває з емоційного балансу. Не соромтеся просити підтримку. Розкажіть друзям, родині, психологу. Важливо не залишатися одному з цією проблемою — емоційна стабільність допомагає краще діяти.

8. Якщо йдеться про дітей -реагувати потрібно негайно
Погрози чи булінг щодо неповнолітніх -окрема категорія. Тут не можна чекати або сподіватись, що “само мине”. Потрібно блокувати агресора, інформувати школу (за потреби), повідомляти поліцію та забезпечити дитині спокій і підтримку.

Пам’ятайте: ваші кордони -це ваша відповідальність. У соцмережах, як і в реальному житті, ви маєте право на безпеку, повагу й тишу. Не бійтеся говорити, фіксувати та звертатися по допомогу. Жодні онлайн-погрози не є нормою, і важливо діяти відразу, а не чекати, поки ситуація загостриться.

Анна Горбань

