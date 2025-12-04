



Неідеальні ідеали, або Як не втратити себе в гонитві за ілюзіями

Ох ці ідеали! Надто досконалі, щоб бути правдою. І завжди абсолютно недосяжні. Колись ми вірили, що можна купити туфлі, помаду, сумку (усі хитрощі маркетингу), щоб бути як… (тут потрібно вставити образ, близький вашому естетичному сприйняттю). Через N-е кількість років зрозуміли: за всіма не наздогнати. А якщо дорівнювати персонажам з Instagram - і поготів. І що нам лишається? Правильно, фільтрувати контент! І дуже чітко розділяти, яка категорія - "для подивитися", яка - "взяти на замітку" і "що реально втілити в собі". Ось така здорова формула щастя. Про неї – у розмові з психологом Світланою ВАСИЛЬЄВОЮ.

Ідеали – це сенс та мета

У кожного з нас є уявлення про ідеал – жінку, чоловіка, мир, суспільство, стосунки, – якого ми в глибині душі прагнемо. Недосяжні орієнтири наповнюють життя змістом, дають точку опори. Навіть не будучи усвідомлюваними повною мірою, вони надають напряму, визначають норми поведінки.

Зрозуміло, що прагнення на краще стимулює. Це призма, якою ми сприймаємо життя, оцінюємо себе. Порівнюємо реальне з бажаним та залежно від цього коригуємо дії. Наявність ідеалів – можливість не плисти за течією куди занесе, а вибирати, виходячи з власних уявлень та цінностей, де жити, як жити і з ким, мати свою позицію, не підкорятися, критично ставитись до зовнішніх стимулів.

Крім того, це точки зіткнення з іншими людьми. А взагалі наслідування – найважливіший природний механізм навчання людини, соціалізації. Він закладений біологічно. Завдяки так званим дзеркальним нейронам відбувається навчання через наслідування. Перші ідеальні образи для нас – батьки. Їхній приклад – один із головних факторів виховання. У міру дорослішання людина орієнтується на різних представників соціуму. Ідеалом може бути герой книги чи історична особистість. Тому особливо важливі хороші приклади для наслідування.

Бути схожим не соромно!

У прагненні здаватися кращими деякі вибирають спотворений формат наслідування. У гонитві за образом кумира ми розчиняємося в його індивідуальності та упускаємо власну унікальність. Тоді ідеали стримують розвиток людини. Часто це трапляється з тим, хто не впевнений у собі та у своїй цінності.

Ідеал має бути недосяжним

Людина може багато, і досягти виставленої високої планки у тому числі. Інше питання - чого це буде коштувати і чи так необхідно витрачати життя в гонитві за досконалістю? Тим більше що обов'язкове досягнення мети не гарантоване.

Ідеали задають напрямок, але не кінцеву точку. Як обрій: ми йдемо до нього, а він відсувається. І це нормально. Якщо досягли мети, куди рухатись далі? Жінці, на мій погляд, не потрібно бути абсолютно досконалою, маленький простір для еволюції завжди залишати. І жити в ідеальному світі, мабуть, нудно. Мріяти тоді про що?

Досконалість VS реальність

Ідеали мають рушійну силу, доки не починають розходитися з реальністю і підміняти, затьмарювати її.

Перша небезпека – це негативні почуття та само-

відчуття з приводу недосяжності чогось. Як правило, ідеал має якості, яких не вистачає людині на сьогодні. І можна все це придбати, якщо дуже хочеться. Але якщо цього не відбувається, ми відчуваємо глибоке зневіру, роздратування, розчарування.

Інша небезпека – відмова від діяльності. Бачачи, що ідеал недоступний, людина ухвалює рішення взагалі нічого не робити. Навіщо ж ідеального не досягти.

У гонитві за ілюзіями можна «пропустити» себе та своє життя. За сліпим копіюванням упустити власні можливості, не створити своєї унікальної долі, не помітити важливу людину. Фанатичне дотримання ідеалу знищує індивідуальність.

Через терни – до зірок

Копіювати подругу чи Моніку Белуччі завжди програшно. Персоніфіковані ідеали особливо недосяжні, тож і захоплення ними небезпечно. Ми ніколи не станемо другою Анджеліною Джолі або дуже симпатичною дружиною брата, насамперед тому, що у нас немає їхнього досвіду, інші задатки, інші вихідні дані. І навіть якщо будемо вивчати книги про життя Наполеона, Стіва Джобса, вивчимо напам'ять «сім правил успішної людини». Помнете, ви не вони!

Ще гірше справа ідеалами, запозиченими з екрану або сторінок соцмереж. Коли нам нав'язують якийсь ідеальний образ, частіше демонструють побічні моменти. Як «богиня» відпочиває, проводить вільний час, одягається, що любить їсти на сніданок – а зовсім не робочі будні, далеко не такі привабливі та райдужні. Виходить пастка: купивши сумочку як у Кім Кардаш'ян, нею не станеш. До того ж, сучасний світ швидкоплинний. Те, що було в тренді вранці, перестає бути популярним надвечір.

Втім, ідеали як приклад для розумного наслідування корисні. Це значно заощаджує час. Працює соціальне навчання. Навіщо винаходити велосипед, якщо можна "піддивитися" в інших якісь моменти, взяти їх на замітку. Хочеться стати жіночнішою – можна поспостерігати за жінками, які мають це. Як вони це роблять? Я також так хочу. Я теж так робитиму, тільки ось ще це додам…» – і створити збірний образ, надихнувшись одразу кількома прикладами. Загалом, велике поле для творчості та польоту фантазії.

З ідеальним чином батька все по-іншому: на відміну від нав'язаних та вигаданих, він досягається. І це гаразд. Це завжди ресурс, те, що завжди маємо.

Трапляються люди, які дуже побоюються стати такими, як мати чи батько. Велика помилка та помилка. Батьки – наш перший ідеальний образ. У міру дорослішання їхня ідеальність розчиняється, батьки «олюднюються». А разом із цим дитина починає помічати, а іноді й досить болісно відчувати на собі їхні недоліки. І це затьмарює добре, що є в батьках і що, безумовно, ми отримали у спадок. Потрібно бути вдячними за те, чого вони навчали. Як естафетну паличку треба прийняти від батьків цю мудрість та покращити, примножити її. Це перший крок до створення унікального.

Перфекціонізм = неполадки у душі?

Прагнення виконувати роботу найкраще, не перевищуючи ККД, коли витрачені зусилля не більше результату, не є перфекціонізмом. Це стиль діяльності, добрий тон, виховання. Перфекціонізм ж – постійне прагнення ідеалу у всьому і завжди, не шкодуючи на це сил і часу. У ньому більше мінусів, аніж плюсів. Перфекціоністи завжди бездоганні в одязі, у виконанні обов'язків, організації побуту. Але їхня надмірна заклопотаність ідеальністю доставляє їм і оточуючим незручності. Перфекціоністи частіше бувають незадоволені собою, навіть коли досягають успіху. Прагнучи до ідеального результату, вони застрягають на процесі, зациклюються на дрібницях, в результаті не помічають або не встигають вловити головного, отримувати задоволення від життя. У перфекціоністів вище рівні стресу, вигоряння та занепокоєння.

Не бійтеся змінювати спосіб дій

Тобто відмовитися від того, що забирає сили, час і не дає вагомого результату. Якщо під час руху до ідеалу ми відчуваємо свою неспроможність, значить або ідеал не той, або ми не туди рухаємося, або зовсім відбулася підміна реального та ідеального. Тому треба зупинитися і все добре проаналізувати, поглянути на ситуацію збоку. Можливо, ви докладаєте недостатньо зусиль, адже якщо вийти з точки 1 до точки 5, треба спочатку пройти точки 2, 3, 4. Можливо, відсторонившись, ви побачите, що применшуєте свої позитивні якості та роздмухує недоліки.

All I Need is Love

Любов до себе – умова повноцінного життя і, можливо, одне з головних смислів та цілей. Не полюбивши себе, ми не зможемо щиро полюбити когось: дітей, чоловіка, близьких, життя загалом. Це друге, після батьківського, кохання, яке необхідне людині для нормального розвитку. Любити себе – це більше, ніж купувати вбрання та користуватися дорогою косметикою. Тут поєднується безліч смислів, матеріальних та духовних.

Створіть собі ідеальне «Я», зберіть його з різних джерел: зі свого роду, з успадкованого від батьків, взятого від найкращих людей у ​​вашому житті, з власних досягнень. Прийміть, закохайтеся в цей образ і дотримуйтесь його, вдосконалюйте його і самі вдосконалюйтесь. Дбайте про себе: про тіло, достаток, душу. Завжди знаходите способи допомогти собі. Не залишайте себе поза увагою. Все, що приходить у ваше життя, від їжі до стосунків і навіть думок, тестуйте питанням: «Чи добре це для мене?» Це допоможе відчути себе господаркою життя і не бути жертвою. Любов себе – це інтерес до розвитку. Шукайте хороші місця в житті, правильних для вас людей, робіть себе і світ кращим.

Анна Горбань

