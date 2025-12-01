4 фишки iPhone, о которых стоит знать перед покупкой

- 08.12.2025 11:18

 

Техника Apple славится надежностью и долговечностью. Стильные и продуктивные гаджеты легко справляются с большинством повседневных задач, подходят для работы и радуют пользователей стильным дизайном.

Причин купить iPhone множество, но даже опытные пользователи не всегда знают о скрытых фишках смартфонов. Напоминаем, что приобрести оригинальное новое или б/у устройство можно на сайте интернет-магазина GRO.

«Секреты» iPhone, о которых вы не догадывались 

В iOS есть много скрытых функций, которые могут существенно расширить возможности вашего смартфона. Рассмотрим их подробнее:

  • Back Tap — через двойной или тройной тап по задней крышке можно настроить запуск фонарика, скриншот, открытие камеры или другое действие;

  • Live Text — позволяет копировать текст просто из камеры или галереи, переводить его и сохранять в заметки;

  • отделение объекта от фона — это можно сделать одним касанием, просто зажав на нужном человеке или предмете на снимке;

  • Focus Mode — режимы концентрации помогают настроить показ только нужных уведомлений во время работы, учебы или отдыха.

Эти фишки делают использование Айфона проще, быстрее и удобнее. 

Как выбрать iPhone под свои нужды: полезные советы 

Стоит понимать: описанные возможности есть практически во всех новых моделях iPhone. Но гаджеты имеют разную техническую «начинку», поэтому при покупке важно учитывать параметры самого устройства.

Для этого определитесь с целью приобретения. Если смартфон нужен для работы, например, съемки фото, видео или монтажа, лучше отдавать предпочтение версиям Pro и Pro Max. Они оснащены более мощным чипом и улучшенной камерой. Для повседневных задач будет достаточно базовой версии. 

Важную роль также играет объем памяти. Он должен соответствовать количеству файлов, которые вы планируете хранить на устройстве. 

Если бюджет ограничен, обратите внимание на б/у модели от интернет-магазина GRO. Смартфоны проходят обязательную оценку состояния, поэтому вы можете не сомневаться в их работоспособности.


 

Ключові слова: Как выбрать iPhone, как выбрать айфон

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Росія продовжує атакувати Україну дронами: де загроза ударів сьогодні ввечорі? Обстріли та наслідки
- 07.12.2025 20:43
Дональд Трамп-младший заявил, что Дональд Трамп может отказаться от дальнейших усилий по установлению мира в Украине Во время выступления на Дохийском форуме, ежегодно собирающего
- 05.12.2025 20:36
На Буковині судитимуть водія, який спричинив ДТП з потерпілим слідство завершено
- 05.12.2025 18:45
Російські війська перейшли до чергового витка терору: під ударом об’єкти, які мають критичне значення Як зазначає військовий аналітик Юліан Рьопке, Москва свідомо
- 05.12.2025 16:51
Дональд Трамп-молодший заявив, що Дональд Трамп може відмовитися від подальших зусиль зі встановлення миру в Україні Дональд Трамп-молодший заявив, що Дональд Трамп може відмовитися від подальших зусиль зі встановлення миру в Україні
- 04.12.2025 19:07
Зеленський дві години говорив із радниками Трампа: У Києві та Вашингтоні заговорили про реальний прорив
- 03.12.2025 19:52
Допомога 6500 гривень: як отримати, кому видадуть першими? В Україні розпочалися перші виплати у розмірі 6500 гривень для
- 03.12.2025 19:03
День святого Николая: история, традиции, советы А дорогие подарки – это нормально?
- 01.12.2025 21:39
День святого Миколая: історія, традиції, поради, відповіді на питання Чому День святого Миколая важливий?
- 01.12.2025 21:16
Мирный план США по Украине - простыми словами Что известно о мирном плане США по Украине: простыми словами
- 01.12.2025 20:33

Всі новини