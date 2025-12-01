



4 фишки iPhone, о которых стоит знать перед покупкой - 08.12.2025 11:18

Техника Apple славится надежностью и долговечностью. Стильные и продуктивные гаджеты легко справляются с большинством повседневных задач, подходят для работы и радуют пользователей стильным дизайном.

Причин купить iPhone множество, но даже опытные пользователи не всегда знают о скрытых фишках смартфонов. Напоминаем, что приобрести оригинальное новое или б/у устройство можно на сайте интернет-магазина GRO.

«Секреты» iPhone, о которых вы не догадывались

В iOS есть много скрытых функций, которые могут существенно расширить возможности вашего смартфона. Рассмотрим их подробнее:

Back Tap — через двойной или тройной тап по задней крышке можно настроить запуск фонарика, скриншот, открытие камеры или другое действие;

Live Text — позволяет копировать текст просто из камеры или галереи, переводить его и сохранять в заметки;

отделение объекта от фона — это можно сделать одним касанием, просто зажав на нужном человеке или предмете на снимке;

Focus Mode — режимы концентрации помогают настроить показ только нужных уведомлений во время работы, учебы или отдыха.

Эти фишки делают использование Айфона проще, быстрее и удобнее.

Как выбрать iPhone под свои нужды: полезные советы

Стоит понимать: описанные возможности есть практически во всех новых моделях iPhone. Но гаджеты имеют разную техническую «начинку», поэтому при покупке важно учитывать параметры самого устройства.

Для этого определитесь с целью приобретения. Если смартфон нужен для работы, например, съемки фото, видео или монтажа, лучше отдавать предпочтение версиям Pro и Pro Max. Они оснащены более мощным чипом и улучшенной камерой. Для повседневных задач будет достаточно базовой версии.

Важную роль также играет объем памяти. Он должен соответствовать количеству файлов, которые вы планируете хранить на устройстве.

Если бюджет ограничен, обратите внимание на б/у модели от интернет-магазина GRO. Смартфоны проходят обязательную оценку состояния, поэтому вы можете не сомневаться в их работоспособности.





