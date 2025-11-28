Росія продовжує атакувати Україну дронами: де загроза ударів сьогодні ввечорі?- 07.12.2025 20:43
Ввечері 7 грудня російські окупанти знову активізували атаки по території України, використовуючи ударні безпілотники. Їх вже зафіксовано у кількох областях, що викликає підвищену тривогу серед місцевих жителів і сил ППО.
За повідомленнями військових, спостереження за дронами тривало практично весь день. До вечора ситуація трохи заспокоїлася, однак після 19:00 над деякими регіонами України знову помітили ворожі безпілотники.
Найбільше активність БпЛА помічено у Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.
За оперативними даними, у проміжку з 21:09 до 21:16 дрони рухалися таким чином:
у Миколаївській області вони летіли північно-західним курсом у напрямку Одещини;
над Черніговом зафіксовано чергові цілі;
у Полтавській області безпілотники прямували з півночі в бік Миргорода та Ромодана.
Станом на 21:30 карта повітряних тривог показувала активну загрозу у зазначених регіонах, тому місцеві жителі були закликані дотримуватися правил безпеки і перебувати у сховищах.
Обстріли та наслідки
Нагадуємо, що в ніч на 7 грудня Росія провела чергову комбіновану атаку на об’єкти критичної інфраструктури України. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник задіяв 241 дрон та 5 ракет.
Українським силам ППО вдалося знищити та придушити 179 повітряних цілей, серед яких 175 дронів та 4 ракети. Незважаючи на активну протиповітряну оборону, 65 ударних дронів досягли цілей і влучили по об’єктах на 14 різних локаціях, завдавши збитків інфраструктурі.
Таким чином, загроза від російських безпілотників залишається високою, а ситуація потребує постійної уваги та готовності до реагування. Місцеві служби цивільного захисту продовжують координувати повітряні тривоги, а мешканців закликають дотримуватися заходів безпеки.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 05.12.2025 20:36
- 05.12.2025 18:45
- 05.12.2025 16:51
- 04.12.2025 19:07
- 03.12.2025 19:52
- 03.12.2025 19:03
- 01.12.2025 21:39
- 01.12.2025 21:16
- 01.12.2025 20:33
- 28.11.2025 16:30