



Росія продовжує атакувати Україну дронами: де загроза ударів сьогодні ввечорі? - 07.12.2025 20:43

Ввечері 7 грудня російські окупанти знову активізували атаки по території України, використовуючи ударні безпілотники. Їх вже зафіксовано у кількох областях, що викликає підвищену тривогу серед місцевих жителів і сил ППО.

За повідомленнями військових, спостереження за дронами тривало практично весь день. До вечора ситуація трохи заспокоїлася, однак після 19:00 над деякими регіонами України знову помітили ворожі безпілотники.

Найбільше активність БпЛА помічено у Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

За оперативними даними, у проміжку з 21:09 до 21:16 дрони рухалися таким чином:

у Миколаївській області вони летіли північно-західним курсом у напрямку Одещини;

над Черніговом зафіксовано чергові цілі;

у Полтавській області безпілотники прямували з півночі в бік Миргорода та Ромодана.

Станом на 21:30 карта повітряних тривог показувала активну загрозу у зазначених регіонах, тому місцеві жителі були закликані дотримуватися правил безпеки і перебувати у сховищах.

Обстріли та наслідки

Нагадуємо, що в ніч на 7 грудня Росія провела чергову комбіновану атаку на об’єкти критичної інфраструктури України. За даними Повітряних сил ЗСУ, противник задіяв 241 дрон та 5 ракет.

Українським силам ППО вдалося знищити та придушити 179 повітряних цілей, серед яких 175 дронів та 4 ракети. Незважаючи на активну протиповітряну оборону, 65 ударних дронів досягли цілей і влучили по об’єктах на 14 різних локаціях, завдавши збитків інфраструктурі.

Таким чином, загроза від російських безпілотників залишається високою, а ситуація потребує постійної уваги та готовності до реагування. Місцеві служби цивільного захисту продовжують координувати повітряні тривоги, а мешканців закликають дотримуватися заходів безпеки.

