



Дональд Трамп-младший заявил, что Дональд Трамп может отказаться от дальнейших усилий по установлению мира в Украине - 05.12.2025 20:36

Дональд Трамп-младший сделал громкое заявление по поводу будущей позиции США относительно войны в Украине. Он предположил, что его отец – президент Соединенных Штатов Дональд Трамп – может отказаться от дальнейших усилий по установлению мира, если Киев не пойдет на переговоры с Россией.

Во время выступления на Дохийском форуме, ежегодно собирающего политиков, дипломатов и экспертов со всего мира, Трамп-младший резко высказался о ситуации в Украине. Он подчеркнул, что проблема коррупции остается одной из ключевых, добавляя, что коррупционные практики, по его мнению, продолжают топливо конфликта с обеих сторон фронта.

Он также разрешил себе критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Американские медиа, в частности Politico, вспоминают, что слова Трампа-младшего прозвучали на фоне резонансной отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента и активно обсуждаемых на Западе коррупционных скандалов.

По словам Трампа-младшего, Зеленский благодаря образу противостоящего агрессии лидера стал "практически иконой" для части американского общества. Он подчеркнул, что некоторые политические группы в США воспринимали украинского президента как бесспорный моральный авторитет, что, по его мнению, создало "слепую поддержку".

Отдельное внимание привлек его ответ на вопрос, может ли Дональд Трамп как президент США скорректировать курс по Украине и «оставить страну один на один с войной». Трамп-младший ответил, что такой сценарий возможен.

Он объяснил, что главной "силой" его отца является непредсказуемость, которая, по его словам, заставляет другие страны быть более честными и прагматичными в переговорах. По его убеждению, администрация Дональда Трампа стремится к прекращению войны и гибели людей, а потому может прибегнуть к нестандартным шагам.



Мирный план США: что известно

В ноябре Соединенные Штаты передали Украине новый вариант мирного плана, состоящий из ряда политических, безопасных и экономических положений. Первоначальный документ содержал 28 пунктов, однако он вызвал немало споров из-за того, что, по мнению Киева, отдельные его элементы могут учитывать интересы России больше, чем Украины.

Последние две недели между Киевом и Вашингтоном проходят двусторонние консультации — стороны пытаются скорректировать план, чтобы он соответствовал украинским красным линиям.

Параллельно ведется работа и с российской стороной. В начале декабря в Москву прибыли спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и советник президента Джаред Кушнер. Они провели встречу с Владимиром Путиным, после чего российский лидер заявил, что отверг часть американских предложений.

По информации The New York Times, обновленный документ состоит из 27 пунктов и разделен на четыре тематических "пакета". Один из них касается украинского суверенитета, прежде всего, ограничения численности Вооруженных сил и дальности ракетных систем. Другие блоки затрагивают территориальные уступки, будущее сотрудничество США и РФ после завершения войны, а также общие гарантии безопасности в Европе.

Как сообщали американские СМИ, на днях состоялся очередной телефонный разговор Зеленского с Виткоффом и Кушнером. Обсуждали два вопроса – территории и гарантии безопасности. Если в отношении территориальных пунктов позиции отличаются, то в части безопасности стороны уже приближаются к пониманию.

