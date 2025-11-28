



Мирный план США по Украине - простыми словами - 01.12.2025 20:33

Что известно о мирном плане США по Украине: простыми словами

В последние месяцы США активно работают над новым мирным планом, который должен помочь завершить войну в Украине. Документ еще не публичный, но некоторые детали уже появляются в СМИ. Главная идея плана — найти такой формат договоренностей, который могли бы принять и Украина, и Россия, и который обеспечил бы безопасность украинцев в будущем. Однако сам процесс очень сложен, и пока многие пункты вызывают споры.

По информации американских и европейских медиа, над планом работают советники Дональда Трампа - Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они собирают предложения обеих сторон и пытаются подтолкнуть переговоры вперед. Именно поэтому проходят постоянные встречи и разговоры: с Зеленским, с американскими чиновниками и даже с Путиным.

Что содержится в плане?

По предварительным данным, документ состоит из нескольких блоков.

Первый – это вопрос территорий. Россия все еще настаивает, чтобы Украина вывела войска из Донбасса, что абсолютно неприемлемо для Киева. США пытаются найти новые варианты, которые могли бы двигать переговоры, но окончательного решения пока нет.

Второй блок – гарантии безопасности для Украины. Это один из самых важных моментов. Украина хочет получить реальные механизмы защиты, чтобы Россия не могла снова напасть после "формального мира". Речь идет о военной поддержке, вооружении, системах сдерживания и сотрудничестве с США и партнерами. Американские источники говорят, что именно здесь уже есть прогресс и стороны близки к временному соглашению.

Третий блок – послевоенное сотрудничество и экономика. В плане также якобы есть пункты, касающиеся восстановления Украины, работы бизнеса и международных проектов. Обсуждается и роль США и возможные условия для России. Это один из самых спорных элементов, потому что он может выглядеть как "уступка" стране-агрессору.

Есть и более широкие вопросы — например, безопасность Европы в целом, ограничение вооружений, долгосрочные правила игры между США и РФ. То есть план пытается не просто заморозить войну, а создать систему, которая бы не позволила конфликту вспыхнуть снова.

В то же время, важно понимать: текст плана постоянно меняется. Украина и США активно его дорабатывают, пытаясь убрать моменты, которые выгодны России. Поэтому последние две недели проходят постоянные консультации, обсуждения, поездки в Европу и США, встречи с советниками Трампа. Украине важно, чтобы документ не нарушал суверенитет, не принуждал к неприемлемым территориальным уступкам и реально обеспечивал безопасность.

Россия, со своей стороны, уже заявила, что отвергла часть американских предложений и хочет перемен. По словам Путина, план содержит несколько "пакетов", у которых есть и ограничение украинской армии, и требования по ракетам, и территориальные вопросы. Однако США и Украина работают над тем, чтобы документ был справедливым и не сводился к ультиматуму Москвы.

Сейчас мирный план еще не завершен. Впереди новые встречи, рабочие группы и переговоры. Украина готовит свои предложения, США ищут компромиссы, а Россия пытается навязать свои условия. Но главное, что процесс движется, и наконец начинают появляться реальные детали, а не только общие заявления.

Анна Горбань

