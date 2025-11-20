



Мирний план США щодо України простими словами - 20.11.2025 20:32

Що відомо про мирний план США щодо України: простими словами

Останні місяці США активно працюють над новим мирним планом, який має допомогти завершити війну в Україні. Документ ще не є публічним, але деякі деталі вже з’являються у ЗМІ. Головна ідея плану — знайти такий формат домовленостей, який могли б прийняти і Україна, і Росія, і який водночас забезпечив би безпеку українців у майбутньому. Однак сам процес дуже складний, і поки що багато пунктів викликають суперечки.

За інформацією американських та європейських медіа, над планом працюють радники Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони збирають пропозиції від обох сторін та намагаються підштовхнути переговори вперед. Саме тому відбуваються постійні зустрічі та розмови: із Зеленським, із американськими посадовцями та навіть із Путіним.

Що міститься в плані?

За попередніми даними, документ складається з кількох блоків.

Перший — це питання територій. Росія все ще наполягає, щоб Україна вивела війська з Донбасу, що є абсолютно неприйнятним для Києва. США намагаються знайти нові варіанти, які могли б рухати переговори, але остаточного рішення поки немає.

Другий блок — гарантії безпеки для України. Це один із найважливіших моментів. Україна хоче отримати реальні механізми захисту, щоб Росія не могла знову напасти після “формального миру”. Йдеться про військову підтримку, озброєння, системи стримування та співпрацю зі США і партнерами. Американські джерела кажуть, що саме тут уже є прогрес і сторони близькі до тимчасової угоди.

Третій блок — післявоєнна співпраця та економіка. У плані також нібито є пункти, які стосуються відновлення України, роботи бізнесу та міжнародних проєктів. Обговорюється і роль США, і можливі умови для Росії. Це один із найспірніших елементів, бо він може виглядати як “поступка” країні-агресору.

Є й ширші питання — наприклад, безпека Європи в цілому, обмеження озброєнь, довгострокові правила гри між США та РФ. Тобто план намагається не просто “заморозити” війну, а створити систему, яка б не дозволила конфлікту спалахнути знову.

Водночас важливо розуміти: текст плану постійно змінюється. Україна та США активно його доопрацьовують, намагаючись прибрати моменти, які є вигідними Росії. Саме тому останні два тижні проходять постійні консультації, обговорення, поїздки до Європи та США, зустрічі з радниками Трампа. Україні важливо, щоб документ не порушував суверенітет, не змушував до неприйнятних територіальних поступок та реально гарантував безпеку.

Росія, зі свого боку, вже заявила, що відкинула частину американських пропозицій і хоче змін. За словами Путіна, план містить кілька “пакетів”, у яких є і обмеження української армії, і вимоги щодо ракет, і територіальні питання. Проте США та Україна працюють над тим, щоб документ був справедливим і не зводився до ультиматумів Москви.

Зараз мирний план ще не завершений. Попереду — нові зустрічі, робочі групи та переговори. Україна готує свої пропозиції, США шукають компроміси, а Росія намагається нав'язати власні умови. Але головне — що процес рухається, і нарешті починають з'являтися реальні деталі, а не лише загальні заяви.

Анна Горбань

Всі новини