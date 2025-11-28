Зеленський дві години говорив із радниками Трампа:

- 03.12.2025 19:52
Зеленський дві години говорив із радниками Трампа:

У Києві та Вашингтоні заговорили про реальний прорив у перемовинах щодо майбутньої архітектури миру. Президент Володимир Зеленський провів приблизно дві години у напруженій розмові з радниками Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Джерела в дипломатичних колах повідомляють, що сторони наблизилися до узгоджених рішень у двох фундаментальних напрямках: територіальному та гарантійному.

За інформацією інсайдерів, саме Віткофф і Кушнер останніми днями збирали позиції Києва і Москви, а також фактично виступали посередниками, намагаючись схилити обидві сторони до компромісів. Телефонна розмова із Зеленським виявилася однією з найскладніших за весь час дискусій — особливо щодо майбутнього тимчасово окупованих територій.

Проблема Донбасу залишається основним каменем спотикання. Москва продовжує наполягати на виведенні українських військ — це вимога, яку Київ категорично відкидає. Водночас США намагаються запропонувати нові моделі врегулювання, щоб хоча б наблизитися до формули, яку погодили б усі сторони.

Другим ключовим блоком обговорення стали гарантії безпеки від США. За інформацією джерел, саме тут виявився найбільший прогрес: сторони фактично підійшли до спільного бачення, однак потребують уточнень деталей, щоб уникнути різночитань у майбутньому. Посол України в США Ольга Стефанишина підтвердила, що найскладніші питання пов’язані саме з безпекою і територіями, однак переговорний процес просувається.

Нині очікується повернення секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу Андрія Гнатова з Майамі до Європи. Уже найближчим часом у Лондоні вони проведуть масштабний брифінг для президента, щоб представити аналіз поточних пропозицій США та напрацювати узгоджену позицію. Один зі співрозмовників Axios зазначив, що Україні "потрібно звести докупи всі проєкти та провести серйозний мозковий штурм".

Продовження переговорів із Віткоффом і Кушнером заплановане на найближчі дні. В українській дипломатії підкреслюють, що саме особисті зустрічі можуть стати вирішальними на цьому етапі.

Що відомо про мирний план США

Нагадаємо, що Вашингтон ще в листопаді передав Києву проєкт мирного плану з 28 пунктів. Документ викликав чимало дискусій, оскільки низка його положень була вигідна саме Росії. Фактичними розробниками плану були спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський бізнесмен Кирило Дмитрієв.

Протягом останніх двох тижнів Україна та США інтенсивно переглядали документ, намагаючись позбутися найбільш контроверсійних пунктів. Паралельно консультації велися і з Москвою: 2 грудня Віткофф і Кушнер відвідали Кремль і зустрілися з Путіним. Після цього російський диктатор заявив, що відкинув частину пропозицій і що план нібито складається з 27 пунктів, поділених на чотири "пакети". Раніше повідомлялося, що після перемовин із Києвом документ було скорочено до 19–20 пунктів.

За даними The New York Times, один із цих "пакетів" торкається ключового питання суверенітету України — йдеться про обмеження чисельності українського війська та дальності ракетних систем. Інші блоки передбачають обговорення територіальних поступок, майбутньої економічної співпраці США та РФ після завершення війни і ширших безпекових гарантій у Європі.

У матеріалі Axios також наголошується, що щодо гарантій безпеки вже є відчутний рух уперед. Напередодні Рустем Умєров повідомив, що сторони узгодили рамку майбутніх домовленостей та обговорили механізми стримування Росії, які мають забезпечити довгостроковий мир.

Адрій Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Ключові слова: Зеленський, розмова з радниками Трампа, Стів Віткофф, Джаред Кушнер, територіальні питання, гарантії безпеки, мирний план США, переговори Україна США, консультації щодо миру, позиція Росії, пропозиції США, безпекові угоди, Україна США переговори, РНБО, Ге

