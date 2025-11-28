



Допомога 6500 гривень: як отримати, кому видадуть першими? - 03.12.2025 19:03

В Україні розпочалися перші виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш вразливих громадян. Про це повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, зазначивши, що частина банків уже перерахувала кошти, а решта – завершує технічну обробку заявок. Усього на участь у програмі подали документи понад 323 тисячі українців, і процес опрацювання заяв триває.

Подати заявку на отримання одноразової фінансової підтримки можна двома способами — через застосунок «Дія» або у найближчому відділенні Пенсійного фонду. Кінцевий термін подачі заяв визначено до 17 грудня.

Хто може отримати 6500 гривень

Уряд запустив нову хвилю адресної допомоги, щоби підтримати саме ті групи населення, які найбільше постраждали від війни і потребують додаткових гарантій безпеки та турботи. Під виплати підпадають:

діти, що перебувають під опікою або піклуванням;

діти з інвалідністю , які виховуються у прийомних родинах та ДБСТ;

діти внутрішньо переміщених осіб , які вже отримують щомісячні виплати на проживання;

неповнолітні з малозабезпечених сімей ;

люди з інвалідністю І групи серед ВПО ;

одинокі пенсіонери, які мають надбавку на догляд.

Допомога надходить у форматі цільової виплати: отримані кошти можна використовувати протягом шести місяців після їх надходження. Фінансування дозволяється витрачати на найважливіше — придбання ліків, одягу та взуття, тобто тих речей, без яких людина не може пережити складний зимовий період.

Як подати заявку на «зимові» 6500 гривень

Щоби оформити підтримку, потрібно скористатися застосунком «Дія». Алгоритм максимально спрощений:

Переконатися, що додаток оновлений до найновішої версії. Авторизуватися у власному профілі. Відкрити розділ «Сервіси». Знайти пункт «Зимова підтримка». Обрати вкладку «Зимові 6500 грн». Перевірити наявність активної «Дія.Картки», на яку буде зараховано кошти. Якщо картки немає, додаток автоматично запропонує відкрити її online. Підтвердити дані та відправити заявку.

Оформлення займає кілька хвилин, а система автоматично перевіряє, чи належить заявник до однієї з категорій отримувачів.

Як працює загальна програма «Зимова підтримка»

Раніше уряд запустив ширшу програму допомоги, яка складається з кількох рівнів:

1000 гривень — для всіх громадян, що відповідають базовим критеріям;

6500 гривень — адресна виплата для найбільш вразливих людей;

безкоштовні квитки в межах проєкту «3000 кілометрів» від «Укрзалізниці» для тих, кому потрібен безпечний переїзд.

Ці заходи — частина комплексного рішення, яке уряд впроваджує за дорученням Президента України, щоб допомогти населенню пережити складну зиму в умовах повномасштабної війни. Ситуація з енергетикою та безпекою залишається напруженою, тому фінансові та соціальні інструменти підтримки стають критично важливими.

