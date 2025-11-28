Допомога 6500 гривень: як отримати, кому видадуть першими?

- 03.12.2025 19:03
Допомога 6500 гривень: як отримати, кому видадуть першими?

 В Україні розпочалися перші виплати у розмірі 6500 гривень для найбільш вразливих громадян. Про це повідомила перша віцепрем’єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, зазначивши, що частина банків уже перерахувала кошти, а решта – завершує технічну обробку заявок. Усього на участь у програмі подали документи понад 323 тисячі українців, і процес опрацювання заяв триває.

Подати заявку на отримання одноразової фінансової підтримки можна двома способами — через застосунок «Дія» або у найближчому відділенні Пенсійного фонду. Кінцевий термін подачі заяв визначено до 17 грудня.

Хто може отримати 6500 гривень

Уряд запустив нову хвилю адресної допомоги, щоби підтримати саме ті групи населення, які найбільше постраждали від війни і потребують додаткових гарантій безпеки та турботи. Під виплати підпадають:

  • діти, що перебувають під опікою або піклуванням;

  • діти з інвалідністю, які виховуються у прийомних родинах та ДБСТ;

  • діти внутрішньо переміщених осіб, які вже отримують щомісячні виплати на проживання;

  • неповнолітні з малозабезпечених сімей;

  • люди з інвалідністю І групи серед ВПО;

  • одинокі пенсіонери, які мають надбавку на догляд.

Допомога надходить у форматі цільової виплати: отримані кошти можна використовувати протягом шести місяців після їх надходження. Фінансування дозволяється витрачати на найважливіше — придбання ліків, одягу та взуття, тобто тих речей, без яких людина не може пережити складний зимовий період.

Як подати заявку на «зимові» 6500 гривень

Щоби оформити підтримку, потрібно скористатися застосунком «Дія». Алгоритм максимально спрощений:

  1. Переконатися, що додаток оновлений до найновішої версії.

  2. Авторизуватися у власному профілі.

  3. Відкрити розділ «Сервіси».

  4. Знайти пункт «Зимова підтримка».

  5. Обрати вкладку «Зимові 6500 грн».

  6. Перевірити наявність активної «Дія.Картки», на яку буде зараховано кошти.

  7. Якщо картки немає, додаток автоматично запропонує відкрити її online.

  8. Підтвердити дані та відправити заявку.

Оформлення займає кілька хвилин, а система автоматично перевіряє, чи належить заявник до однієї з категорій отримувачів.

Як працює загальна програма «Зимова підтримка»

Раніше уряд запустив ширшу програму допомоги, яка складається з кількох рівнів:

  • 1000 гривень — для всіх громадян, що відповідають базовим критеріям;

  • 6500 гривень — адресна виплата для найбільш вразливих людей;

  • безкоштовні квитки в межах проєкту «3000 кілометрів» від «Укрзалізниці» для тих, кому потрібен безпечний переїзд.

Ці заходи — частина комплексного рішення, яке уряд впроваджує за дорученням Президента України, щоб допомогти населенню пережити складну зиму в умовах повномасштабної війни. Ситуація з енергетикою та безпекою залишається напруженою, тому фінансові та соціальні інструменти підтримки стають критично важливими.

Ключові слова: виплати 6500 грн, зимова підтримка, допомога вразливим категоріям, Дія заявка, Дія Картка, виплати для дітей, допомога ВПО, одноразова допомога 6500, соцвиплати Україна, як отримати 6500 грн, підтримка пенсіонерів, програма зимова підтримка, виплати через Дію, державна допомога Україні, фінансова допомога взимку

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Росія продовжує атакувати Україну дронами: де загроза ударів сьогодні ввечорі? Обстріли та наслідки
- 07.12.2025 20:43
Дональд Трамп-младший заявил, что Дональд Трамп может отказаться от дальнейших усилий по установлению мира в Украине Во время выступления на Дохийском форуме, ежегодно собирающего
- 05.12.2025 20:36
На Буковині судитимуть водія, який спричинив ДТП з потерпілим слідство завершено
- 05.12.2025 18:45
Російські війська перейшли до чергового витка терору: під ударом об’єкти, які мають критичне значення Як зазначає військовий аналітик Юліан Рьопке, Москва свідомо
- 05.12.2025 16:51
Дональд Трамп-молодший заявив, що Дональд Трамп може відмовитися від подальших зусиль зі встановлення миру в Україні Дональд Трамп-молодший заявив, що Дональд Трамп може відмовитися від подальших зусиль зі встановлення миру в Україні
- 04.12.2025 19:07
Зеленський дві години говорив із радниками Трампа: У Києві та Вашингтоні заговорили про реальний прорив
- 03.12.2025 19:52
День святого Николая: история, традиции, советы А дорогие подарки – это нормально?
- 01.12.2025 21:39
День святого Миколая: історія, традиції, поради, відповіді на питання Чому День святого Миколая важливий?
- 01.12.2025 21:16
Мирный план США по Украине - простыми словами Что известно о мирном плане США по Украине: простыми словами
- 01.12.2025 20:33
Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента Возможные кадровые перестановки — офис
- 28.11.2025 16:30

Всі новини