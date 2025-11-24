



На Буковині викрито схему збуту спеціального дизельного пального – затримано двох військових - 24.11.2025 19:01

За процесуального керівництва Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрито схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб Сухопутних військ Збройних Сил України у зимовий період.

За даними слідства, з травня 2025 року начальник служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону, а також солдат одного із батальйонів матеріального забезпечення Сухопутних військ продавали пальне приватним перевізникам та підприємцям на території Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської та Чернівецької областей.

Під час чергової незаконної оборудки із реалізації 20 тонн дизельного пального одного із військових затримано у порядку ст. 208 КПК України на Київщині, а іншого – у Дніпропетровській області.

Під час обшуків у пункті тимчасової дислокації військової частини вилучено понад 30 тонн дизельного пального, а також документи та чорнові записи, що підтверджують реалізацію великої партії пального стороннім особам.

Обом затриманим повідомлено про підозру за фактом викрадення, привласнення військового майна, вчинене з використанням службового становища в умовах воєнного стану за (ч. 4 ст. 410 КК України).

За клопотанням прокурорів їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави – понад 1,5 та майже 2 млн грн. Наразі перевіряється причетність інших військовослужбовців до вчинення вказаного злочину. У разі доведення вини військовим загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування і оперативний супровід – ТУ ДБР у Хмельницькому.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Платинова Буковина, Чернівці

