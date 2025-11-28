Російські війська перейшли до чергового витка терору: під ударом об’єкти, які мають критичне значення

- 05.12.2025 16:51
Російські війська перейшли до чергового витка терору: під ударом об’єкти, які мають критичне значення

Російські війська перейшли до чергового витка ескалації, застосовуючи нову тактику цілеспрямованого терору проти цивільної інфраструктури України. Під ударами опинилися об’єкти, які раніше вважалися практично недоторканними, адже забезпечують базові потреби мільйонів українців і мають критичне значення для нормального функціонування держави.

Як зазначає військовий аналітик Юліан Рьопке, Москва свідомо змінила підхід: тепер удари завдаються по тих структурах, які тривалий час залишалися поза межами прямої атаки через їхній гуманітарний характер. Це означає, що Росія більше не намагається навіть створювати видимість «військових цілей» — її головна мета полягає в максимальному завданні шкоди цивільній інфраструктурі, яка підтримує життя населення.

Одним із яскравих прикладів нової тактики став ракетний обстріл у ніч з 5 на 6 грудня, коли по Україні було випущено сотні ракет і дронів, повідомляє портал Платинова Буковина. Серед головних об’єктів російської атаки вперше опинився ключовий залізничний вузол у Фастові на Київщині. Залізницю окупанти зазвичай били лише на сході, але тепер вони поширюють терор на центральні регіони, намагаючись паралізувати логістику та переміщення людей.

Ще одним напрямком російських дій стали поштові центри. У Дніпрі був зруйнований найбільший сортувальний хаб «Нової пошти» — компанії, яка забезпечує доставку посилок по всій країні. За словами місцевих жителів, удар знищив десятки тисяч відправлень, у тому числі гуманітарні та військові посилки. Фактично Росія почала війну навіть проти простих громадян, їхніх побутових потреб та можливостей підтримувати армію.

Паралельно окупанти посилили удари по медичній логістиці. Теракти проти складів медикаментів перетворилися на системний напрямок атак. У Львові була повністю знищена база постачання лікарських засобів — після цього понад шістсот медичних закладів залишилися без необхідних препаратів. Це вже не випадкові удари, а цілеспрямована стратегія підриву української системи охорони здоров’я.

Проте ключовою мішенню Росії, як і раніше, залишається енергетична інфраструктура. Через хвилю ударів у багатьох областях люди змушені годинами сидіти без світла — інколи по 12–16 годин на добу. За даними «Укренерго», масовані атаки завдали значних пошкоджень енергооб’єктам, що призвело до зниження генерації навіть на атомних станціях. Таким чином, російський терор набирає нових масштабів та стає ще небезпечнішим для цивільної безпеки.

У Дніпрі, окрім поштового центру, було знищено великий склад аптечної мережі «Мед-Сервіс». Саме тут зберігалися ліки для пацієнтів по всій країні. Це далеко не перший випадок, коли Росія прицільно атакує медичні склади, і подібні удари вже мають ознаки свідомої кампанії проти сфери охорони здоров’я.

Не менш серйозним став удар по Фастову, де російські ракети знищили місцевий залізничний вокзал. Президент України Володимир Зеленський різко засудив атаку, наголосивши, що російський режим «опустився на дно», застосовуючи терор проти критично важливих для життя людей об’єктів.

За даними військових, під час цієї масованої атаки Росія застосувала 61 ракету та понад 650 дронів. Сили ППО змогли збити більшу частину — понад 600 ворожих цілей. Та навіть попри високий рівень оборони, ворогові вдалося завдати суттєвої шкоди інфраструктурі, спричинити перебої в енергосистемі та тимчасово знизити потужність українських АЕС.

Отже, нинішня тактика Росії — це ескалація терористичних дій, спрямованих на знекровлення цивільного сектору України. Атаки на логістику, медицину, транспорт і енергетику показують, що Кремль намагається зламати стійкість населення та ускладнити повсякденне життя мільйонів людей. Але попри масштаб терору, українська держава та суспільство продовжують чинити опір, відновлювати пошкоджене та зміцнювати оборону.

Ключові слова: теракти Росії, атаки РФ по Україні, нова тактика окупантів, удари по цивільній інфраструктурі, обстріли Фастова, атака Нової пошти, удари по медичних складах, теракти проти енергетики, масовані атаки ракетами і дронами, російська агресія, руйнування інфра

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Росія продовжує атакувати Україну дронами: де загроза ударів сьогодні ввечорі? Обстріли та наслідки
- 07.12.2025 20:43
Дональд Трамп-младший заявил, что Дональд Трамп может отказаться от дальнейших усилий по установлению мира в Украине Во время выступления на Дохийском форуме, ежегодно собирающего
- 05.12.2025 20:36
На Буковині судитимуть водія, який спричинив ДТП з потерпілим слідство завершено
- 05.12.2025 18:45
Дональд Трамп-молодший заявив, що Дональд Трамп може відмовитися від подальших зусиль зі встановлення миру в Україні Дональд Трамп-молодший заявив, що Дональд Трамп може відмовитися від подальших зусиль зі встановлення миру в Україні
- 04.12.2025 19:07
Зеленський дві години говорив із радниками Трампа: У Києві та Вашингтоні заговорили про реальний прорив
- 03.12.2025 19:52
Допомога 6500 гривень: як отримати, кому видадуть першими? В Україні розпочалися перші виплати у розмірі 6500 гривень для
- 03.12.2025 19:03
День святого Николая: история, традиции, советы А дорогие подарки – это нормально?
- 01.12.2025 21:39
День святого Миколая: історія, традиції, поради, відповіді на питання Чому День святого Миколая важливий?
- 01.12.2025 21:16
Мирный план США по Украине - простыми словами Что известно о мирном плане США по Украине: простыми словами
- 01.12.2025 20:33
Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента Возможные кадровые перестановки — офис
- 28.11.2025 16:30

Всі новини