



Російські війська перейшли до чергового витка терору: під ударом об’єкти, які мають критичне значення - 05.12.2025 16:51

Російські війська перейшли до чергового витка ескалації, застосовуючи нову тактику цілеспрямованого терору проти цивільної інфраструктури України. Під ударами опинилися об’єкти, які раніше вважалися практично недоторканними, адже забезпечують базові потреби мільйонів українців і мають критичне значення для нормального функціонування держави.

Як зазначає військовий аналітик Юліан Рьопке, Москва свідомо змінила підхід: тепер удари завдаються по тих структурах, які тривалий час залишалися поза межами прямої атаки через їхній гуманітарний характер. Це означає, що Росія більше не намагається навіть створювати видимість «військових цілей» — її головна мета полягає в максимальному завданні шкоди цивільній інфраструктурі, яка підтримує життя населення.

Одним із яскравих прикладів нової тактики став ракетний обстріл у ніч з 5 на 6 грудня, коли по Україні було випущено сотні ракет і дронів, повідомляє портал Платинова Буковина. Серед головних об’єктів російської атаки вперше опинився ключовий залізничний вузол у Фастові на Київщині. Залізницю окупанти зазвичай били лише на сході, але тепер вони поширюють терор на центральні регіони, намагаючись паралізувати логістику та переміщення людей.

Ще одним напрямком російських дій стали поштові центри. У Дніпрі був зруйнований найбільший сортувальний хаб «Нової пошти» — компанії, яка забезпечує доставку посилок по всій країні. За словами місцевих жителів, удар знищив десятки тисяч відправлень, у тому числі гуманітарні та військові посилки. Фактично Росія почала війну навіть проти простих громадян, їхніх побутових потреб та можливостей підтримувати армію.

Паралельно окупанти посилили удари по медичній логістиці. Теракти проти складів медикаментів перетворилися на системний напрямок атак. У Львові була повністю знищена база постачання лікарських засобів — після цього понад шістсот медичних закладів залишилися без необхідних препаратів. Це вже не випадкові удари, а цілеспрямована стратегія підриву української системи охорони здоров’я.

Проте ключовою мішенню Росії, як і раніше, залишається енергетична інфраструктура. Через хвилю ударів у багатьох областях люди змушені годинами сидіти без світла — інколи по 12–16 годин на добу. За даними «Укренерго», масовані атаки завдали значних пошкоджень енергооб’єктам, що призвело до зниження генерації навіть на атомних станціях. Таким чином, російський терор набирає нових масштабів та стає ще небезпечнішим для цивільної безпеки.

У Дніпрі, окрім поштового центру, було знищено великий склад аптечної мережі «Мед-Сервіс». Саме тут зберігалися ліки для пацієнтів по всій країні. Це далеко не перший випадок, коли Росія прицільно атакує медичні склади, і подібні удари вже мають ознаки свідомої кампанії проти сфери охорони здоров’я.

Не менш серйозним став удар по Фастову, де російські ракети знищили місцевий залізничний вокзал. Президент України Володимир Зеленський різко засудив атаку, наголосивши, що російський режим «опустився на дно», застосовуючи терор проти критично важливих для життя людей об’єктів.

За даними військових, під час цієї масованої атаки Росія застосувала 61 ракету та понад 650 дронів. Сили ППО змогли збити більшу частину — понад 600 ворожих цілей. Та навіть попри високий рівень оборони, ворогові вдалося завдати суттєвої шкоди інфраструктурі, спричинити перебої в енергосистемі та тимчасово знизити потужність українських АЕС.

Отже, нинішня тактика Росії — це ескалація терористичних дій, спрямованих на знекровлення цивільного сектору України. Атаки на логістику, медицину, транспорт і енергетику показують, що Кремль намагається зламати стійкість населення та ускладнити повсякденне життя мільйонів людей. Але попри масштаб терору, українська держава та суспільство продовжують чинити опір, відновлювати пошкоджене та зміцнювати оборону.

