На Буковині судитимуть водія, який спричинив ДТП з потерпілим: слідство завершено

Аварія трапилася 15 жовтня цього року в адміністративних межах села Романківці Дністровського району. Наразі правоохоронці зібрали достатньо доказів провини водія та скерували обвинувальний акт відносно нього до суду.

Під час досудового розслідування слідчі відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП встановили, що 45-річний житель села Шишківці, керуючи автомобілем «Opel Zafira», проявив неуважність до дорожньої обстановки, самовпевненість у своїх діях, неправильно застосував прийоми керування транспортним засобом та допустив зіткнення з мотоциклом марки «Spark», яким керував 14-річний буковинець.

Внаслідок аварії неповнолітній водій двоколісного транспортного засобу отримав травми, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Дністровської окружної прокуратури завершили досудове розслідування та на підставі зібраних доказів скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно водія авто до суду. Чоловіку інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відповідно до санкції статті, обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

