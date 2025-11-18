Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента

- 28.11.2025 16:30

Владимир Зеленский уволил Андрей Ермак с должности главы Офиса президента

Президент Украины подписал указ, которым уволил Андрея Ермака с должности руководителя Офис Президента Украины. Этот документ - №868/2025 - официально опубликован на сайте администрации.

О том, что Ермак подал заявление об отставке, стало известно 28 ноября. Это произошло на фоне громких событий: в тот день в его доме прошли обыски, инициированные следователями НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) и прокуратурой САП.

🔎 Почему — обыски, расследование и давление

28 ноября ряд медиа и политических Telegram-каналов сообщил, что следователи НАБУ и САП пришли с обысками в Ермак. Среди источников информации – народные депутаты, которые передали эти данные в СМИ.

Сам Ермак подтвердил факт обыска, заявив, что сотрудничает со следствием. По его словам, адвокаты поддерживают контакт с милицией.

Как стало известно из неназванных источников, следственные действия могут являться частью расследования под кодовым названием «Мидас» — масштабного дела о коррупции в сфере энергетики. В ней фигурируют, среди прочих, бизнесмен и совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич и несколько бывших чиновников.

В медиа также распространяются слухи о наличии так называемых «пленок Миндича», где якобы зафиксированы указания от человека с псевдонимом "Али-Баба", который координировал действия против НАБУ и САП. Часть общественности и политиков предполагает, что под этим псевдонимом может скрываться Ермак — хотя официального подтверждения следствия пока нет. Директор НАБУ Семен Кривонос воздержался от комментариев.

📝 Официальное решение – и политический резонанс

После обысков и заявления об увольнении президент издал указ об отставке Ермака. Ермак больше не будет исполнять обязанности главы Офиса президента.

Такое решение имеет не только юридическое, но и политическое значение. Оно отражает давление, оказываемое на власть со стороны правоохранительных органов, а также сигнал общественности: даже высокие должностные лица могут быть привлечены к ответственности, если есть подозрения в коррупции.

⚠ Последствия для власти и государственных институтов

Доверие к власти под вопросом — отставка руководителя Офиса президента в условиях расследования серьезно подрывает репутацию.

Внимание к антикоррупционным органам — то, что НАБУ и САП смогли инициировать обыски на столь высокой должности, усиливает значение независимого расследования.

Возможные кадровые перестановки — офис президента может сменить руководителей, а также пересмотреть политику кадрового отбора.

Политические последствия для участников скандала — если подозрения подтвердятся, участников дела ждет суд, а возможный запрет занимать государственные должности.

🧑‍⚖️ Что известно об Ермаке и основаниях для подозрений

Ермак занимал очень влиятельную должность – возглавлял Офис президента, имел доступ к ключевым политическим и кадровым процессам.

Его подозревают в связях с людьми, фигурирующими в уголовном производстве «Мидас» — одном из крупнейших антикоррупционных дел последних месяцев.

В СМИ появились сообщения о наличии записей переговоров, где якобы звучат команды, направленные на давление на антикоррупционные органы. Если это подтвердится, дело может набрать международный резонанс.

✅ Что действующая ситуация означает для страны и общества

Это событие важный знак: система, которая должна работать на защиту интересов государства и граждан, может и должна контролировать даже высших чиновников.

Факт, что руководитель Офиса президента не является исключением, дает сигнал, что никакое должностное лицо не имеет абсолютного иммунитета.

Также это повышает доверие к независимым антикоррупционным институтам, потому что именно их работа заставила власть реагировать, принимать кадровые решения и проверять факты.

Автор: Адрей Коваль, оглядач https://bukovina.biz.ua/

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Чому Зеленський звільнив Єрмака простими словами? Що сталося: обшуки + відставка
- 28.11.2025 15:57
Почему Зеленский уволил Ермака простыми словами? Что произошло: обыски + отставка
- 28.11.2025 15:00
Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента Президент України підписав указ, яким звільнив Андрія Єрмака з посади
- 28.11.2025 14:52
Російська економіка переходить у фазу реального спаду Російська економіка переживає не просто уповільнення, а переходить у фазу
- 24.11.2025 20:03
Гель-лак: запорука ідеального манікюру Важко уявити, але ще десятки років тому манікюр був зовсім іншим і
- 21.11.2025 09:00
Як мотивувати підлітка? Поради психолога Мотивація підлітка – одна з найскладніших задач для батьків
- 20.11.2025 14:55
Гринчук подала у відставку: відомо хто тимчасово очолить Міністерство енергетики 12 листопада стало відомо, що міністр енергетики України Світлана Гринчук написала
- 19.11.2025 14:58
За минулу добу шахраї ошукали буковинців на майже 187000 гривень Троє громадян стали жертвами псевдобанкірів, двоє
- 19.11.2025 13:42
Бонді: Мін'юст США опублікує документи у справі Епштейна протягом 30 днів Як передає Report з посиланням на Reuters, про це
- 18.11.2025 16:37
Призначено в.о. міністра юстиції України - це Людмила Сугак 19 листопада уряд ухвалив рішення призначити Людмилу Сугак
- 18.11.2025 15:13

Всі новини