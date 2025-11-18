Почему Зеленский уволил Ермака простыми словами?

- 28.11.2025 15:00

Что произошло: обыски + отставка
28 ноября правоохранительные органы - НАБУ и САП - провели обыски в квартире и офисе Ермака.
В тот же день Ермак подал заявление об отставке. Вечером президент подписал указ №868/2025, которым уволил его с должности.

Представители власти объяснили: это решение нужно для "перезагрузки" Офиса президента — чтобы предотвратить дальнейшие слухи, сосредоточить внимание на войне и сохранить доверие общества и иностранных партнеров.

Почему именно: коррупционный скандал в энергетике

Обыски связаны с большим уголовным делом по коррупции в сфере энергетики — так называемым производством «Операция «Мидас»». Речь идет о многомиллионных "откатах" подрядчикам государственной компании Энергоатом.

В рамках этого дела фигурирует не только бизнес, но и должностные лица, подрядчики, возможные "смотрящие". Есть слухи, что роль координационной личности мог иметь Ермак или кто-то из близкого окружения.

Даже если у Ермака пока нет статуса подозреваемого, сам факт обысков — условная "красная карточка". Во время войны и сверхвысокой чувствительности к теме коррупции это всегда риск.

🧭 Политический контекст и репутационные потери

Ермак — очень влиятельная фигура, правая рука президента, ключевой коммуникатор и переговорщик. Его должность — символ доверия Зеленского. дал вокруг Энергоатома + утечка информации в СМИ + повышенное давление со стороны общества и парламентариев создали угрозу потери доверия как внутри страны, так и среди международных

В ответ Зеленский решил действовать — показать, что власти готовы реагировать. Освобождение Ермака стало способом оградить администрацию от громкого коррупционного сообщения и продемонстрировать, что "нет нетронутых".

 

✅ Что дает такая отставка

Уменьшает давление на президента и правительство в критический момент во время войны и важных международных переговоров.

Дает простор для "перезагрузки" Офиса: новый руководитель - без бремени старых скандалов.

Служит сигналом обществу, что борьба с коррупцией не декларация, а реальные действия. Это важно для поддержки доверия граждан и международных партнеров.

Как итог, Ермака уволили из-за серьезных подозрений, возникших в ходе крупного антикоррупционного расследования, и чтобы сохранить политическое и международное доверие к власти в чрезвычайно сложное для страны время. Это решение вынужденное, но необходимое для стабильности и репутации государства.

