Почему Зеленский уволил Ермака простыми словами?- 28.11.2025 15:00
Что произошло: обыски + отставка
28 ноября правоохранительные органы - НАБУ и САП - провели обыски в квартире и офисе Ермака.
В тот же день Ермак подал заявление об отставке. Вечером президент подписал указ №868/2025, которым уволил его с должности.
Представители власти объяснили: это решение нужно для "перезагрузки" Офиса президента — чтобы предотвратить дальнейшие слухи, сосредоточить внимание на войне и сохранить доверие общества и иностранных партнеров.
Почему именно: коррупционный скандал в энергетике
Обыски связаны с большим уголовным делом по коррупции в сфере энергетики — так называемым производством «Операция «Мидас»». Речь идет о многомиллионных "откатах" подрядчикам государственной компании Энергоатом.
В рамках этого дела фигурирует не только бизнес, но и должностные лица, подрядчики, возможные "смотрящие". Есть слухи, что роль координационной личности мог иметь Ермак или кто-то из близкого окружения.
Даже если у Ермака пока нет статуса подозреваемого, сам факт обысков — условная "красная карточка". Во время войны и сверхвысокой чувствительности к теме коррупции это всегда риск.
🧭 Политический контекст и репутационные потери
Ермак — очень влиятельная фигура, правая рука президента, ключевой коммуникатор и переговорщик. Его должность — символ доверия Зеленского. дал вокруг Энергоатома + утечка информации в СМИ + повышенное давление со стороны общества и парламентариев создали угрозу потери доверия как внутри страны, так и среди международных
В ответ Зеленский решил действовать — показать, что власти готовы реагировать. Освобождение Ермака стало способом оградить администрацию от громкого коррупционного сообщения и продемонстрировать, что "нет нетронутых".
✅ Что дает такая отставка
Уменьшает давление на президента и правительство в критический момент во время войны и важных международных переговоров.
Дает простор для "перезагрузки" Офиса: новый руководитель - без бремени старых скандалов.
Служит сигналом обществу, что борьба с коррупцией не декларация, а реальные действия. Это важно для поддержки доверия граждан и международных партнеров.
Как итог, Ермака уволили из-за серьезных подозрений, возникших в ходе крупного антикоррупционного расследования, и чтобы сохранить политическое и международное доверие к власти в чрезвычайно сложное для страны время. Это решение вынужденное, но необходимое для стабильности и репутации государства.
